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Mehmet Ali Erbil'in Genç Sevgilisi İle Yaşadığı Evi Aslında Eski Eşi Muhsine Hanım'a Emanetmiş!

Mehmet Ali Erbil'in Genç Sevgilisi İle Yaşadığı Evi Aslında Eski Eşi Muhsine Hanım'a Emanetmiş!

Mehmet Ali Erbil
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.03.2024 - 19:55

Son günlerde magazin gündeminde epey adı geçen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı için evinin kapılarını açtı. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı evin ve banka hesaplarının hepsinin ilk eşi Muhsine Hanım'a emanet olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil'in sözleri şaşırttı.

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Yıllar boyunca sunduğu Çarkıfelek programıyla hafızalara kazınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalar ve olaylarıyla gündemden düşmüyor.

Yıllar boyunca sunduğu Çarkıfelek programıyla hafızalara kazınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalar ve olaylarıyla gündemden düşmüyor.

Geçirdiği hastalığın ardından sağlığına kavuşan ve magazinde açıklamaları devam eden Mehmet Ali Erbil, sözleriyle hayret ettirmişti. Diğer bir yandan sosyal medyayı aktif kullanan ve TikTok'a giren Mehmet Ali Erbil, yayınlarıyla adından söz ettirmişti.

Daha sonra kendisini Gülseren Ceylan ile olan ilişkisiyle magazinde konuşmaya başlamıştık.

Daha sonra kendisini Gülseren Ceylan ile olan ilişkisiyle magazinde konuşmaya başlamıştık.

Tabii ilişkilerinin en başında çift arasındaki yaş farkı oldukça gündem olmuştu. Mehmet Ali Erbil 67, Gülseren Ceylan 27 yaşında.

Tabii bu ilişkinin gidişatı herkes tarafından merak edilse de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, her fırsatta bu durumu desteklemediğini dile getiriyordu.

Tabii bu ilişkinin gidişatı herkes tarafından merak edilse de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, her fırsatta bu durumu desteklemediğini dile getiriyordu.

Kendisinden yaşça küçük ya da yakın isimleri babasının yanında görünce rahatsız olduğunu söyleyen Yasmin Erbil, evlilik konusunda ise tamamen böyle bir şeye müsaadeleri olmadığını vurguluyordu.

Tabii Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'a evlenme teklifi etmişti...

Tabii Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'a evlenme teklifi etmişti...

Ancak bu çift Mehmet ALi Erbil'in, Gülseren Ceylan'ı para avcılığıyla suçlamasıyla sona ermişti. Sevgilisinin isteklerinin hiçbir şekilde bitmediğini ve maddiyatı yettiremediğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, 'giderken 180 bin TL değerinde yüzüğü de götürdü' demişti. Gülseren Ceylan da 'Onunla olduğum için pişmanım' demişti.

Ancak çift sonrasında dayanamamış ve barışmıştı.

Ancak çift sonrasında dayanamamış ve barışmıştı.

İkili yeniden birlikte yaşamaya başlamış ve mutluluk pozlarını da esirgememişlerdi. Hatta Gülseren Ceylan'ın son olarak yaptığı çeyiz paylaşımı kafaları epey karıştırmıştı.

Burada bahsettik:

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Sevgilisi Gülseren Ceylan ve kızı Yasmin Erbil'in Survivor'daki sevgilisi Poyraz hakkında açıklamalarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu oldu.

Sevgilisi Gülseren Ceylan ve kızı Yasmin Erbil'in Survivor'daki sevgilisi Poyraz hakkında açıklamalarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu oldu.

Gülseren Ceylan ile birlikte yaşadığı evinin kapılarını ilk kez açan Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Program süresince her şeyi gönlünce anlatan Mehmet Ali Erbil, evinin tüm sorumluluğunun ve mali süreçlerinin hala ilk eşi Muhsine Hanım tarafından yönetildiğini söyledi.

Program süresince her şeyi gönlünce anlatan Mehmet Ali Erbil, evinin tüm sorumluluğunun ve mali süreçlerinin hala ilk eşi Muhsine Hanım tarafından yönetildiğini söyledi.

Evimin her şeyiyle ilk eşim ilgileniyor. Kaç çalışanım var, ne kadar maaş alırlar. Bankada kaç param var hiç bilmem. Bunların hepsiyle ilk eşim Muhsine Hanım ilgileniyor.'

Ardından Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun kendisi için ne kadar değerli olduğunu ifade eden açıklamasına devam etti.

Ardından Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun kendisi için ne kadar değerli olduğunu ifade eden açıklamasına devam etti.

'Ekonomik olarak zor duruma düşsem Muhsine Hanım evini barkını satar, bana destek olur. Ben de gerekeni bir baba olarak, eski bir eş olarak yaptım. Hala daha yapıyorum.'

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