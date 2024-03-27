Mehmet Ali Erbil'in Genç Sevgilisi İle Yaşadığı Evi Aslında Eski Eşi Muhsine Hanım'a Emanetmiş!
Mehmet Ali Erbil'in Genç Sevgilisi İle Yaşadığı Evi Aslında Eski Eşi Muhsine Hanım'a Emanetmiş!
Son günlerde magazin gündeminde epey adı geçen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı için evinin kapılarını açtı. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı evin ve banka hesaplarının hepsinin ilk eşi Muhsine Hanım'a emanet olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil'in sözleri şaşırttı.
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Yıllar boyunca sunduğu Çarkıfelek programıyla hafızalara kazınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalar ve olaylarıyla gündemden düşmüyor.
Daha sonra kendisini Gülseren Ceylan ile olan ilişkisiyle magazinde konuşmaya başlamıştık.
Tabii bu ilişkinin gidişatı herkes tarafından merak edilse de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, her fırsatta bu durumu desteklemediğini dile getiriyordu.
Tabii Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'a evlenme teklifi etmişti...
Ancak çift sonrasında dayanamamış ve barışmıştı.
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Sevgilisi Gülseren Ceylan ve kızı Yasmin Erbil'in Survivor'daki sevgilisi Poyraz hakkında açıklamalarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu oldu.
Program süresince her şeyi gönlünce anlatan Mehmet Ali Erbil, evinin tüm sorumluluğunun ve mali süreçlerinin hala ilk eşi Muhsine Hanım tarafından yönetildiğini söyledi.
Ardından Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun kendisi için ne kadar değerli olduğunu ifade eden açıklamasına devam etti.
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