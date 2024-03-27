Sevim Emre Murat Kurum'a Seçim Şarkısı Besteleyen Orhan Gencebay'ı "Köpekler Havlasın" Diyerek Savundu

'Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar. Ben devletime saygılı biriyim. Tabii ki davet edildiğimde gideceğim. Daha önceki liderlerle de bir araya gelirdim. Erdoğan, halkımıza hizmet vermek için var gücüyle çalışıyor. Yıllardır tanıyorum kendisini. ‘Siyasette en önemli hedefim yerli ve milli değerlerimizi korumak’ demişti bana yıllar önce.'