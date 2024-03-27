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Sevim Emre Murat Kurum'a Seçim Şarkısı Besteleyen Orhan Gencebay'ı "Köpekler Havlasın" Diyerek Savundu

Sevim Emre Murat Kurum'a Seçim Şarkısı Besteleyen Orhan Gencebay'ı "Köpekler Havlasın" Diyerek Savundu

GNS
GNS - Onedio Editörü
27.03.2024 - 18:53

Arabesk müziğin baba isimlerinden Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanı adayı Murat Kurum için şarkı besteledi. Ardından dün akşam Murat Kurum'un düzenlemiş olduğu iftar yemeğine katıldı ve şarkıyı seslendirdi. Bu durumun üstüne sosyal medyada eleştiriler başlarken, Gencebay'ın eşi Sevim Emre 'Köpekler havlasın' diyerek eşini savundu.

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Türk arabesk müziğinin baba isimlerinden Orhan Gencebay, yıllardır sesi ve şarkılarıyla herkesin dilinde gezmeye devam ediyor.

Türk arabesk müziğinin baba isimlerinden Orhan Gencebay, yıllardır sesi ve şarkılarıyla herkesin dilinde gezmeye devam ediyor.

Yediden yetmişe yaş ve dönem fark etmeksizin herkesin beğenerek dinlediği pek çok şarkıya sahip olan Gencebay, 79 yaşında olmasına karşın performansıyla yine göz dolduruyor.

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı için kendisini pek çok kişinin eleştirdiğini söyleyen Orhan Gencebay, o dönem söylenenlere tepki göstermişti.

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı için kendisini pek çok kişinin eleştirdiğini söyleyen Orhan Gencebay, o dönem söylenenlere tepki göstermişti.

'Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar. Ben devletime saygılı biriyim. Tabii ki davet edildiğimde gideceğim. Daha önceki liderlerle de bir araya gelirdim. Erdoğan, halkımıza hizmet vermek için var gücüyle çalışıyor. Yıllardır tanıyorum kendisini. ‘Siyasette en önemli hedefim yerli ve milli değerlerimizi korumak’ demişti bana yıllar önce.'

Gencebay bu sefer de Murat Kurum için bestelediği şarkı ve sahneye çıkmasıyla gündeme geldi.

Gencebay bu sefer de Murat Kurum için bestelediği şarkı ve sahneye çıkmasıyla gündeme geldi.

31 Mart Pazar günü düzenlenecek yerel seçimler için siyasilerin son çalışmaları devam ediyor. Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum da, kendisi için şarkı besteleyen Orhan Gencebay ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şişli'de düzenlenen iftar yemeğinde Roman vatandaşlar ile bir araya gelen Murat Kurum'un yemeğine Orhan Gencebay da katıldı.

Şişli'de düzenlenen iftar yemeğinde Roman vatandaşlar ile bir araya gelen Murat Kurum'un yemeğine Orhan Gencebay da katıldı.

Murat Kurum için seçim kampanyasında kullanabilmesi adına 'Sadece İstanbul' isimli şarkıyı besteleyen Orhan Gencebay, programda Kurum ile birlikte şarkıyı seslendirdi.

Bunun üstüne sosyal medyada Orhan Gencebay'a yönelik eleştirel sesler yükselmeye başladı.

Bunun üstüne sosyal medyada Orhan Gencebay'a yönelik eleştirel sesler yükselmeye başladı.

Bazı kullanıcılar Kurum ve Gencebay'ın yan yana pozlarının ardından ünlü sanatçıya yönelik 'iktidar yanlısı' ifadelerini kullandı.

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Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir televizyon programında "O ne tavırlar, yakışıyor mu? Sen Orhan Gencebay'sın." ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir televizyon programında "O ne tavırlar, yakışıyor mu? Sen Orhan Gencebay'sın." ifadelerini kullanmıştı.

'Kula kulluk edene yazıklar olsun, şu düştüğü hallere bak. O ne tavırlar, yakışıyor mu? Sen Orhan Gencebay'sın. Sen Türk milletinin her bir partiye oy veren ferdinin sevdiği, dinlediği bir insansın.'

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise bu eleştirilere sessiz kalmadı ve "Eşim istese Cumhurbaşkanı bile olurdu" dedi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise bu eleştirilere sessiz kalmadı ve "Eşim istese Cumhurbaşkanı bile olurdu" dedi.

Sevim Emre 12punto'ya yaptığı açıklamada Orhan Gencebay'ı savunurken eleştiri yapanlara 'köpek' yakıştırmasında bulundu.

"Köpekler havlasın boş verelim."

"Köpekler havlasın boş verelim."

'Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Bunun particilikle alakası yok. Hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanındayız. Köpekler havlasın boş verelim.'

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c.ysfalbs

vatanı için çalışan parti akepe mi teyze jsjsjsjsj kim bilir nerelerden neler götürüyorsunuz desene sen şuna 😂

Handan Kargin

Bu güne kadar o köpek diyerek aşağıladıgınız insanlar sayesinde lüks ve rahat içinde yaşıyorsunuz Sevim Emre? Ayrıca köpek demeniz bizi incitmez, keşke o köp... Devamını Gör

Yaşar

Arap müziğini getirip burada uyarlayıp ağlaya ağlaya para kazanmış bir insandan bahsediyoruz hiç bir dönem çok ünlü olmadı ferdi geldi sikti attı bunlarda pa... Devamını Gör