Sevim Emre Murat Kurum'a Seçim Şarkısı Besteleyen Orhan Gencebay'ı "Köpekler Havlasın" Diyerek Savundu
Sevim Emre Murat Kurum'a Seçim Şarkısı Besteleyen Orhan Gencebay'ı "Köpekler Havlasın" Diyerek Savundu
Arabesk müziğin baba isimlerinden Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanı adayı Murat Kurum için şarkı besteledi. Ardından dün akşam Murat Kurum'un düzenlemiş olduğu iftar yemeğine katıldı ve şarkıyı seslendirdi. Bu durumun üstüne sosyal medyada eleştiriler başlarken, Gencebay'ın eşi Sevim Emre 'Köpekler havlasın' diyerek eşini savundu.
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Türk arabesk müziğinin baba isimlerinden Orhan Gencebay, yıllardır sesi ve şarkılarıyla herkesin dilinde gezmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı için kendisini pek çok kişinin eleştirdiğini söyleyen Orhan Gencebay, o dönem söylenenlere tepki göstermişti.
Gencebay bu sefer de Murat Kurum için bestelediği şarkı ve sahneye çıkmasıyla gündeme geldi.
Şişli'de düzenlenen iftar yemeğinde Roman vatandaşlar ile bir araya gelen Murat Kurum'un yemeğine Orhan Gencebay da katıldı.
Bunun üstüne sosyal medyada Orhan Gencebay'a yönelik eleştirel sesler yükselmeye başladı.
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Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir televizyon programında "O ne tavırlar, yakışıyor mu? Sen Orhan Gencebay'sın." ifadelerini kullanmıştı.
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise bu eleştirilere sessiz kalmadı ve "Eşim istese Cumhurbaşkanı bile olurdu" dedi.
"Köpekler havlasın boş verelim."
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vatanı için çalışan parti akepe mi teyze jsjsjsjsj kim bilir nerelerden neler götürüyorsunuz desene sen şuna 😂
Bu güne kadar o köpek diyerek aşağıladıgınız insanlar sayesinde lüks ve rahat içinde yaşıyorsunuz Sevim Emre? Ayrıca köpek demeniz bizi incitmez, keşke o köp... Devamını Gör
Arap müziğini getirip burada uyarlayıp ağlaya ağlaya para kazanmış bir insandan bahsediyoruz hiç bir dönem çok ünlü olmadı ferdi geldi sikti attı bunlarda pa... Devamını Gör