Tapu Tartışmasında İpler Gerildi! Turgut Altınok'tan 'İstifa' Sorusuna Sert Cevap: 'Zerre Edepleri Varsa...'
Tapu Tartışmasında İpler Gerildi! Turgut Altınok'tan 'İstifa' Sorusuna Sert Cevap: 'Zerre Edepleri Varsa...'
Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok'a ait olduğu iddia edilen 600 daireye ait belgelerin dün canlı yayında yayınlanması sonrası 'istifa' tartışmaları yeniden alevlendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, Murat Ağırel'i hedef alarak 'Ben adıma tapu varsa istifa ederim dedim, yoktu. Zerre haysiyetleri varsa, yalan söyledik deyip onlar istifa eder' dedi.
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklaması sonrası başlayan tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Altınok'un mal varlığının açıklanandan daha fazla olduğunu söyleyen gazeteci Murat Ağırel, Altınok'la ilgili 'Antalya'da 600 dairesi var ve 3 yıldır 1 kuruş vergi ödememiş' ifadelerini kullanarak konut yapılan parsellerin görüntüsünü paylaşmıştı.
Bunun üzerine iddiaları yalanlayan Altınok, "600 evim olduğunu söyleyen yalancıdır, iftiradır, çamurdur, ahlaksızdır. Mansur Yavaş, 'Turgut Altınok mal beyanında bulunmadı.' diyor. Yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor. 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
Gazeteci Murat Ağırel, dün akşam Halk TV canlı yayınında Turgut Altınok adına olmasa da ortağı ve kardeşi adına kayıtlı olan 600 evin tapusunu paylaştı. Belgelerin açıklanması sonrası Turgut Altınok'un 'istifa' ifadeleri yeniden gündem oldu.
Ağırel'in paylaştığı belgelerin kendi adına olmadığını söyleyen Turgut Altınok, 'Yalan, çamur, iftira... Altınok adına 600 tane daire vardı neden tapuyu çıkaramadılar. Ben değil Mansur Yavaş istifa etmeli. Hem yalan söylüyorlar, hem ispatlayamıyorlar. Zerre gazeteciyse; zerre ahlakları, edepleri varsa yalan söyledik deyip özür dilemeleri lazım' dedi.
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