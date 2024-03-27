Tapu Tartışmasında İpler Gerildi! Turgut Altınok'tan 'İstifa' Sorusuna Sert Cevap: 'Zerre Edepleri Varsa...'

Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok'a ait olduğu iddia edilen 600 daireye ait belgelerin dün canlı yayında yayınlanması sonrası 'istifa' tartışmaları yeniden alevlendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, Murat Ağırel'i hedef alarak 'Ben adıma tapu varsa istifa ederim dedim, yoktu. Zerre haysiyetleri varsa, yalan söyledik deyip onlar istifa eder' dedi.