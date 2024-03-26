Turgut Altınok İstifa Edecek mi? Murat Ağırel Merakla Beklenen Tapu Belgelerini Açıkladı

Ben bunlar üzerine Antalya'yı araştırmaya başladım. Bu belgelere göre devlet hava meydanları ile iletişime geçilmiş. Turgut Altınok Antalya'daki daireleri kabul etmedi, 'bununla ilgili herhangi bir tapu yok' demişti ama işte o belgeler ve tapu...'