Turgut Altınok İstifa Edecek mi? Murat Ağırel Merakla Beklenen Tapu Belgelerini Açıkladı
AK Parti'nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok, '600 dairesi var' iddiaları sonrası 'Tapularını göstersinler istifa edeyim' ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Murat Ağırel Antalya dosyasını açıkladı.
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklaması sonrası başlayan tartışmalara eklenen gazeteci Murat Ağırel'in 'Antalya'da 600 dairesi var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tartışmalar üzerine açıklama yapan Altınok, '600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim' demişti.
Altınok'un iddialar sonrası yaptığı açıklama:
'600 evim olduğunu söyleyen yalancıdır, iftiradır, çamurdur, ahlaksızdır. Mansur Yavaş, 'Turgut Altınok mal beyanında bulunmadı' diyor. Yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor. 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim. Zerre şerefi, onuru varsa o istifa eder. Yazan, çizen kim varsa hepsine maddi manevi dava açacağız. Mal varlığı azalan bir belediye başkanı var. Yavaş, Belediye Başkanı olduktan sonra Londra'da ev almış. Oturduğu ev 25 milyon lira. Hangi parayla aldı, kendisi onu açıklasın'
Halk TV canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Murat Ağırel, Turgut Altınok'un siyasete girmeden önce bütün mal varlığı yönetimini kardeşi Hacı Altınok'a devrettiğini söyledi. Ağırel, 'Benim tahminim şu yönde, geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Turgut Altınok, 'Benim mal varlığım siyasete girince artmadı, aksine azaldı' demişti. Bütün ticari faaliyetlerini kardeşine devrettiği için olabilir mi?' ifadelerini kullandı.
Ağırel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: 'Ben bunların parsellerini araştırırken, Altınok'un hem abisinin hem de kendisinin Antalya'da arsası olduğunu söylemişlerdi. Bu arsanın üzerine 660 dairenin yapıldığını öürendim. Bunlar fotoğrafları. O arazinin üzerine 660 dairelik bir yapı başlatılıyor. Sayın Altınok 'ispatlayın benim öyle dairem yok' diyor... Benim ulaştığım belgelere göre mal varlığı ve işleyiş Altınok'un kardeşi Hacı Altınok'un üzerine devredilmiş olabilir...'
'İşte o belgeler ve tapu'
Ben bunlar üzerine Antalya'yı araştırmaya başladım. Bu belgelere göre devlet hava meydanları ile iletişime geçilmiş. Turgut Altınok Antalya'daki daireleri kabul etmedi, 'bununla ilgili herhangi bir tapu yok' demişti ama işte o belgeler ve tapu...'
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İç Anadolu padişahı istifa edemez çünkü sahibi kızar sadece affını isteyebilir
He he kesin istifa eder kesinn.. Hatta intihar bile edebilir o derece onurlu gururlu adam😀
fetöcüler adamcağızın arazisine kaçak binalar dikmiş, şerefsizler