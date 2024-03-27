Bir Zincir Markette Yeni Zamlanmış Ürüne 12 Gün Sonra Tekrar Yüzde 65 Zam Uygulanması "Yeter" Dedirtti

'İşte bu yüzden isterseniz faizi %2938472347 yapın bu ülkede enflasyonu kalıcı olarak düşüremezsiniz.

12 gün içinde %65 zam yapılacak ne yaşanmış olabilir?

@ticaret buna neden müdahale etmiyor? Siz eğer serbest piyasa adı altında vatandaşın soyulmasına müsade ederseniz bunun adı piyasa olmaktan çıkar.

Bize öyle faiz artışı falan değil demir yumruk bir ticaret bakanı lazım. Sen fahiş zam yapan markete 50M TL ceza veriyorsun ama o market sadece fişlerdeki küsüratlardaki vergi kaçağından 2 saatte bu parayı çıkarıyor.

48 saat mührü çak bakalım ne oluyor? Kimse enflasyonda düşüş gibi aptal saptal bir hayal kurmasın.'