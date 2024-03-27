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Bir Zincir Markette Yeni Zamlanmış Ürüne 12 Gün Sonra Tekrar Yüzde 65 Zam Uygulanması "Yeter" Dedirtti

Bir Zincir Markette Yeni Zamlanmış Ürüne 12 Gün Sonra Tekrar Yüzde 65 Zam Uygulanması "Yeter" Dedirtti

Zam
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.03.2024 - 20:56

Gıda sektöründeki artış günden güne devam ederken, diğer bir yandan market raflarında yer alan pek çok ürünün etiketlerinin kısa süre içerisinde tekrar değiştirildiği görüldü. Türkiye'nin pek çok yerinde faaliyet gösteren bir zincir marketin, 12 gün önce zam yapmış olduğu bulaşık deterjanına yeniden %65 oranında zam yapması 'yeter artık!' isyanlarını beraberinde getirdi.

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Gündemin en büyük konularından biri elbette enflasyonun ve faizin etkili olduğu ekonomi.

Gündemin en büyük konularından biri elbette enflasyonun ve faizin etkili olduğu ekonomi.

Vatandaşlar üst üste gelen zamlardan sosyal medya üzerinden şikayet etmekten vazgeçmiyor. Asgari ücrete gelen zammın ardından marketlerin etiketleri anında yükseltmesinden sonra bir de seçim öncesi zamlar gündemi meşgul etmeye başlıyor.

Alışveriş yapmak için marketin yolunu tutan ancak sepetini doldurmamasına rağmen yüklü miktarlarda ödeme yapan vatandaşlar alım gücünü göz önünde bulundurarak ekonomiden şikayet ediyor.

Alışveriş yapmak için marketin yolunu tutan ancak sepetini doldurmamasına rağmen yüklü miktarlarda ödeme yapan vatandaşlar alım gücünü göz önünde bulundurarak ekonomiden şikayet ediyor.

Özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların market alışverişlerinde yer verdikleri ürünlere ve ödedikleri birim parayı sosyal medya üzerinden videolarla paylaşması görenlerin tamamen keyfini kaçırıyor.

Market etiketleri detaylı bir şekilde incelendiğinde etiket değişim tarihlerine bakılınca, uygulanan zamların ne kadar kısa süre aralıkla raflara yansıdığı da görülüyor.

Market etiketleri detaylı bir şekilde incelendiğinde etiket değişim tarihlerine bakılınca, uygulanan zamların ne kadar kısa süre aralıkla raflara yansıdığı da görülüyor.

Seçim öncesinde bir zincir marketin daha bir ay bile olmadan aynı ürüne uyguladığı fahiş zam görenlerin sinirini bozdu.

Son olarak 15 Mart tarihinde değişen ve gelen zam ile birlikte 239,75 TL olan bulaşık makinesi kapsülünün, 12 gün sonra 27 Mart tarihinde 395 TL olarak güncellendiği görülüyor.

Son olarak 15 Mart tarihinde değişen ve gelen zam ile birlikte 239,75 TL olan bulaşık makinesi kapsülünün, 12 gün sonra 27 Mart tarihinde 395 TL olarak güncellendiği görülüyor.

İçinde 60 kapsül barındıran bulaşık makinesi deterjanının fiyatında 12 gün içinde tek bir zamla 155 TL fark olduğunu görenler ise 'bu kadarına da pes artık' diyor.

12 gün sonra yeniden fiyatı artan ürüne uygulanan zam ise yüzde 65 oranında.

12 gün sonra yeniden fiyatı artan ürüne uygulanan zam ise yüzde 65 oranında.

Paketin içindeki tabletin biriminin fiyatının da 4 TL'den 6,58 TL'ye yükseldiği görülüyor.

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Bunu görenler ise sosyal medyada isyan bayraklarını çekiyor!

Bunu görenler ise sosyal medyada isyan bayraklarını çekiyor!
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'İşte bu yüzden isterseniz faizi %2938472347 yapın bu ülkede enflasyonu kalıcı olarak düşüremezsiniz. 

12 gün içinde %65 zam yapılacak ne yaşanmış olabilir? 

@ticaret buna neden müdahale etmiyor? Siz eğer serbest piyasa adı altında vatandaşın soyulmasına müsade ederseniz bunun adı piyasa olmaktan çıkar.

Bize öyle faiz artışı falan değil demir yumruk bir ticaret bakanı lazım. Sen fahiş zam yapan markete 50M TL ceza veriyorsun ama o market sadece fişlerdeki küsüratlardaki vergi kaçağından 2 saatte bu parayı çıkarıyor.

48 saat mührü çak bakalım ne oluyor? Kimse enflasyonda düşüş gibi aptal saptal bir hayal kurmasın.'

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Friedrich Nietzsche

Artık zerre umrumda değil maaşım iyi aynı meslekten birisiyle evlensem çocuklarımın hayatı bile kurtulur . O yüzden fazla takılmayın basın ampüle amuhaa g.

anıl arslancan

hahahaha o zamlar bakanligin bilgisinde yapılıyor normal yani, kimse kafasına göre zam yapamaz, bakanlık izin vermeden zam yapamazlar, yaparlarsa da o zaman ... Devamını Gör