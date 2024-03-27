Bir Zincir Markette Yeni Zamlanmış Ürüne 12 Gün Sonra Tekrar Yüzde 65 Zam Uygulanması "Yeter" Dedirtti
Bir Zincir Markette Yeni Zamlanmış Ürüne 12 Gün Sonra Tekrar Yüzde 65 Zam Uygulanması "Yeter" Dedirtti
Gıda sektöründeki artış günden güne devam ederken, diğer bir yandan market raflarında yer alan pek çok ürünün etiketlerinin kısa süre içerisinde tekrar değiştirildiği görüldü. Türkiye'nin pek çok yerinde faaliyet gösteren bir zincir marketin, 12 gün önce zam yapmış olduğu bulaşık deterjanına yeniden %65 oranında zam yapması 'yeter artık!' isyanlarını beraberinde getirdi.
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Gündemin en büyük konularından biri elbette enflasyonun ve faizin etkili olduğu ekonomi.
Alışveriş yapmak için marketin yolunu tutan ancak sepetini doldurmamasına rağmen yüklü miktarlarda ödeme yapan vatandaşlar alım gücünü göz önünde bulundurarak ekonomiden şikayet ediyor.
Market etiketleri detaylı bir şekilde incelendiğinde etiket değişim tarihlerine bakılınca, uygulanan zamların ne kadar kısa süre aralıkla raflara yansıdığı da görülüyor.
Son olarak 15 Mart tarihinde değişen ve gelen zam ile birlikte 239,75 TL olan bulaşık makinesi kapsülünün, 12 gün sonra 27 Mart tarihinde 395 TL olarak güncellendiği görülüyor.
12 gün sonra yeniden fiyatı artan ürüne uygulanan zam ise yüzde 65 oranında.
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Bunu görenler ise sosyal medyada isyan bayraklarını çekiyor!
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Artık zerre umrumda değil maaşım iyi aynı meslekten birisiyle evlensem çocuklarımın hayatı bile kurtulur . O yüzden fazla takılmayın basın ampüle amuhaa g.
İş ne
Beter olun...
hahahaha o zamlar bakanligin bilgisinde yapılıyor normal yani, kimse kafasına göre zam yapamaz, bakanlık izin vermeden zam yapamazlar, yaparlarsa da o zaman ... Devamını Gör