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Ahmet Davutoğlu’ndan IMF İddiası: “Emekliye Neden Para Vermiyorlar Biliyor musunuz?”

Ahmet Davutoğlu’ndan IMF İddiası: “Emekliye Neden Para Vermiyorlar Biliyor musunuz?”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 18:31

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları için geldiği Ordu’da, hükümetin IMF ile anlaştığını ve bu sebeple emeklilere zam yapmamakta ısrar ettiğini söyledi.

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Ahmet Davutoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Ordu-Giresun Uluslararası Havalimanı'nda partilileri tarafından karşılanan Davutoğlu, seçim otobüsü ile gittiği Gülyalı ve Altınordu ilçesinde vatandaşları selamladı. Çamaş ilçesinde esnaf ile bir araya gelen Davutoğlu, ardından miting düzenledi.

Ahmet Davutoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Ordu-Giresun Uluslararası Havalimanı'nda partilileri tarafından karşılanan Davutoğlu, seçim otobüsü ile gittiği Gülyalı ve Altınordu ilçesinde vatandaşları selamladı. Çamaş ilçesinde esnaf ile bir araya gelen Davutoğlu, ardından miting düzenledi.

Burada kalabalığa hitap eden Davutoğlu, başbakanlık döneminde en büyük gurur duyduğu şeyin fındığa verdikleri para olduğunu söyledi.

Burada kalabalığa hitap eden Davutoğlu, başbakanlık döneminde en büyük gurur duyduğu şeyin fındığa verdikleri para olduğunu söyledi.

Davutoğlu, seçim sonrası için ise flaş bir iddiada bulundu.

Davutoğlu, seçim sonrası için ise flaş bir iddiada bulundu.

Davutoğlu, hükümetin emeklileri zam yapmamasının sebebi olarak IMF anlaşmasını gösterdi.

Davutoğlu, hükümetin emeklileri zam yapmamasının sebebi olarak IMF anlaşmasını gösterdi.

“Neden veremiyorlar emekliye parayı biliyor musunuz? Çünkü IMF ile anlaştılar. IMF, 'Emekliye para vermeyeceksin' dedi.”

“Neden veremiyorlar emekliye parayı biliyor musunuz? Çünkü IMF ile anlaştılar. IMF, 'Emekliye para vermeyeceksin' dedi.”
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“Kime vereceksin parayı? Faizi yüzde 50'ye çıkarıp, faizcilere vereceksin ki onlar zengin oldukça zenginleşecek.”

“Kime vereceksin parayı? Faizi yüzde 50'ye çıkarıp, faizcilere vereceksin ki onlar zengin oldukça zenginleşecek.”

“Göreceksiniz seçimden sonra ortaya çıkacak; bunlar IMF ile anlaştılar. IMF'ye borcumuzu ödemiştik. Çünkü o yıllarda yolsuzluk, hırsızlık yoktu"

“Göreceksiniz seçimden sonra ortaya çıkacak; bunlar IMF ile anlaştılar. IMF'ye borcumuzu ödemiştik. Çünkü o yıllarda yolsuzluk, hırsızlık yoktu"

Ahmet Davutoğlu’nun Ordu’daki temaslarından görüntüler 👇

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