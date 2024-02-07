Ahmet Davutoğlu’na Canlı Yayın Şoku: Sadece 5 Kişi İzledi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde YouTube üzerinden canlı yayınla açıklamalarda bulundu. Davutoğlu’nun canlı yayınının sadece 5 kişi tarafından izlenmesi ise sosyal medya yorumlarını beraberinde getirdi.