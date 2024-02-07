Ahmet Davutoğlu’na Canlı Yayın Şoku: Sadece 5 Kişi İzledi
Ahmet Davutoğlu’na Canlı Yayın Şoku: Sadece 5 Kişi İzledi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde YouTube üzerinden canlı yayınla açıklamalarda bulundu. Davutoğlu’nun canlı yayınının sadece 5 kişi tarafından izlenmesi ise sosyal medya yorumlarını beraberinde getirdi.
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Son genel seçimlerde Millet İttifakı içerisinde yer alan Gelecek Partisi, meclise toplam 10 milletvekili göndermeyi başarmıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, deprem anması sebebiyle açtığı canlı yayını ise sadece 5 kişinin takip etmesi dikkat çekti.
Yaklaşık 40 dakikalık videonun toplam izlenmesi ise 2 bine ulaşmadı.
Ahmet Davutoğlu’na olan ‘ilgisizlik’ sosyal medyada da gündem oldu 👇
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