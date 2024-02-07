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Ahmet Davutoğlu’na Canlı Yayın Şoku: Sadece 5 Kişi İzledi

Ahmet Davutoğlu’na Canlı Yayın Şoku: Sadece 5 Kişi İzledi

Ahmet Davutoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.02.2024 - 18:45

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde YouTube üzerinden canlı yayınla açıklamalarda bulundu. Davutoğlu’nun canlı yayınının sadece 5 kişi tarafından izlenmesi ise sosyal medya yorumlarını beraberinde getirdi.

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Son genel seçimlerde Millet İttifakı içerisinde yer alan Gelecek Partisi, meclise toplam 10 milletvekili göndermeyi başarmıştı.

Son genel seçimlerde Millet İttifakı içerisinde yer alan Gelecek Partisi, meclise toplam 10 milletvekili göndermeyi başarmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, deprem anması sebebiyle açtığı canlı yayını ise sadece 5 kişinin takip etmesi dikkat çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, deprem anması sebebiyle açtığı canlı yayını ise sadece 5 kişinin takip etmesi dikkat çekti.

Yaklaşık 40 dakikalık videonun toplam izlenmesi ise 2 bine ulaşmadı.

Yaklaşık 40 dakikalık videonun toplam izlenmesi ise 2 bine ulaşmadı.

Ahmet Davutoğlu’na olan ‘ilgisizlik’ sosyal medyada da gündem oldu 👇

Ahmet Davutoğlu’na olan ‘ilgisizlik’ sosyal medyada da gündem oldu 👇
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