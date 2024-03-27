Mehmet Şimşek, Geçmiş Bakanlığı'nda Ramazan'da Attığı Viral Olan 'Fakir Aile Ziyareti' Paylaşımını Kaldırdı
Mehmet Şimşek, Geçmiş Bakanlığı'nda Ramazan'da Attığı Viral Olan 'Fakir Aile Ziyareti' Paylaşımını Kaldırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmiş bakanlığı döneminde yaptığı ve yeniden göreve gelmesiyle de viral olan 'fakir aile ziyareti' paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2009-2015 yılları arasında da aynı görevde bulunmuştu.
Şimşek'in 7 Ağustos 2011 tarihli Twitter paylaşımında yer alan "fakir aile ziyareti" olarak da viral olan paylaşımı kaldırıldı.
Şimşek yakın zamanda da 25 Mart 2012'de yaptığı, "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik" ifadeleri olan paylaşımını silmişti.
Silse de görüntüsü viral olan paylaşım,
Silinince de gündeme yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda