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Mehmet Şimşek, Geçmiş Bakanlığı'nda Ramazan'da Attığı Viral Olan 'Fakir Aile Ziyareti' Paylaşımını Kaldırdı

Mehmet Şimşek, Geçmiş Bakanlığı'nda Ramazan'da Attığı Viral Olan 'Fakir Aile Ziyareti' Paylaşımını Kaldırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.03.2024 - 16:43

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmiş bakanlığı döneminde yaptığı ve yeniden göreve gelmesiyle de viral olan 'fakir aile ziyareti' paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.

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Mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2009-2015 yılları arasında da aynı görevde bulunmuştu.

Mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2009-2015 yılları arasında da aynı görevde bulunmuştu.

O dönemde sosyal medya hesabını sıklıkla kullanan Şimşek'in paylaşımları 2023 yılında yeniden göreve gelmesiyle gündeme gelmişti.

Şimşek'in 7 Ağustos 2011 tarihli Twitter paylaşımında yer alan "fakir aile ziyareti" olarak da viral olan paylaşımı kaldırıldı.

Şimşek'in 7 Ağustos 2011 tarihli Twitter paylaşımında yer alan "fakir aile ziyareti" olarak da viral olan paylaşımı kaldırıldı.

Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek.

Şimşek yakın zamanda da 25 Mart 2012'de yaptığı, "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik" ifadeleri olan paylaşımını silmişti.

Şimşek yakın zamanda da 25 Mart 2012'de yaptığı, "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik" ifadeleri olan paylaşımını silmişti.

Silse de görüntüsü viral olan paylaşım,

Silse de görüntüsü viral olan paylaşım,
twitter.com

Silinince de gündeme yerleşti.

Silinince de gündeme yerleşti.
twitter.com
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