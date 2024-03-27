Orangutan Tarafından "Pis" Saldırıya Uğrayan Erman Toroğlu'nun Beyin Yakan Hayvanat Bahçesi Anısı
Orangutan Tarafından "Pis" Saldırıya Uğrayan Erman Toroğlu'nun Beyin Yakan Hayvanat Bahçesi Anısı
SkySpor YouTube kanalında gündemi değerlendiren Erman Toroğlu, hayvanat bahçesinde yaşadığı orangutan anısını izleyicileriyle paylaştı. Orangutanı sinirlendiren Erman Toroğlu hayatının dersini aldığı o anları anlattı.
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SkySpor YouTube kanalında gündemi değerlendiren Erman Toroğlu ilginç bir anısını anlattı.
Hayvanat bahçesinde ağzındaki suyu püskürterek orangutanı sinirlendirdiğini söyleyen Toroğlu, daha sonra orangutanın kendisinden intikam aldığını söyledi.
Orangutanın sidiğini içerek püskürttüğü anları paylaşarak aldığı hayat dersinden bahsetti.
Erman Toroğlu'nun orangutan anısı👇
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