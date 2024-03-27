Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Orangutan Tarafından "Pis" Saldırıya Uğrayan Erman Toroğlu'nun Beyin Yakan Hayvanat Bahçesi Anısı

Orangutan Tarafından "Pis" Saldırıya Uğrayan Erman Toroğlu'nun Beyin Yakan Hayvanat Bahçesi Anısı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 15:14

SkySpor YouTube kanalında gündemi değerlendiren Erman Toroğlu, hayvanat bahçesinde yaşadığı orangutan anısını izleyicileriyle paylaştı. Orangutanı sinirlendiren Erman Toroğlu hayatının dersini aldığı o anları anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

SkySpor YouTube kanalında gündemi değerlendiren Erman Toroğlu ilginç bir anısını anlattı.

SkySpor YouTube kanalında gündemi değerlendiren Erman Toroğlu ilginç bir anısını anlattı.

Hayvanat bahçesinde ağzındaki suyu püskürterek orangutanı sinirlendirdiğini söyleyen Toroğlu, daha sonra orangutanın kendisinden intikam aldığını söyledi.

Hayvanat bahçesinde ağzındaki suyu püskürterek orangutanı sinirlendirdiğini söyleyen Toroğlu, daha sonra orangutanın kendisinden intikam aldığını söyledi.

Orangutanın sidiğini içerek püskürttüğü anları paylaşarak aldığı hayat dersinden bahsetti.

Orangutanın sidiğini içerek püskürttüğü anları paylaşarak aldığı hayat dersinden bahsetti.

Erman Toroğlu'nun orangutan anısı👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın