Yıllar Sonra Konuştu! Arjantinli Yıldız Lionel Messi'den Barcelona ve Milli Takım İtirafı
Yıllar Sonra Konuştu! Arjantinli Yıldız Lionel Messi'den Barcelona ve Milli Takım İtirafı
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Barcelona ve futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi, 2021 yılında yetiştiği kulüpten ani bir kararla ayrılmıştı.
13 yaşında Katalan ekibiyle sahaya adım atan efsane 10 numara, daha sonra Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varmıştı.
İki yıl Fransa'da kalan 36 yaşındaki futbolcu, buradan da oldukça yüksek bir kontrat ile MLS ekibi Inter Miami'nin yolunu tutumuştu.
Süper star, katıldığı podcast yayınında tüm bu yaşananlara ve gelecekteki planlarına değindi.
Arjantinli, İspanyol devinden Fransa'ya gitmesine dair şunları söyledi: "PSG'ye gittiğimde değişim zor oldu çünkü Barcelona'da kalmayı planlamıştım. Ayrılmaya hazır değildim ve her şey çok hızlı oldu. Başka bir lig, başka bir kulüp. Bu, aramadığımız bir değişiklikti ve ilk başlarda zor oldu."
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2022'deki Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi, kupaya kazanmasaydı milli takımı bırakacağını açıkladı: "Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan maçı dışında turnuvadan keyif aldım. Fransa'ya karşı finali kazandık ve çok güzeldi. Şampiyon olmasaydık muhtemelen milli takımı bırakırdım"
Kendisine yapılan eleştirilerini dikkate almadığını da ifade eden yıldız isim, "Gerçekleştiremediğin bir hayalin var mı? sorusuna "hayır" cevabı verirken şu an içinde emeklilik planın olmadığını dile getirdi.
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