Tecavüz Cezasından Kefaletle Serbest Kalmıştı: Dani Alves’e İspanya’da Protesto

Futbol Dani Alves, gece kulübünde bir kadına tecavüz ettiği suçlaması sonrasında tutuklanmış, yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 1 milyon euro kefaletle serbest kalmıştı. Dani Alves, bugün adli kontrol için geldiği Barcelona’daki mahkeme önünden protesto edili. Bir kişi, Dani Alves’e “Seni p*ç. Kadınlara tecavüz edecek paran var. Sen bir tecavüzcüsün.' diyerek bağırdı.