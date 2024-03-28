Tecavüz Cezasından Kefaletle Serbest Kalmıştı: Dani Alves’e İspanya’da Protesto
Tecavüz Cezasından Kefaletle Serbest Kalmıştı: Dani Alves’e İspanya’da Protesto
Futbol Dani Alves, gece kulübünde bir kadına tecavüz ettiği suçlaması sonrasında tutuklanmış, yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 1 milyon euro kefaletle serbest kalmıştı. Dani Alves, bugün adli kontrol için geldiği Barcelona’daki mahkeme önünden protesto edili. Bir kişi, Dani Alves’e “Seni p*ç. Kadınlara tecavüz edecek paran var. Sen bir tecavüzcüsün.' diyerek bağırdı.
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Barcelona’nın efsane futbolcularından biri olan Brezilyalı Dani Alves, gece kulübünün tuvaletinde bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla İspanya’da tutuklanmıştı.
Mahkemenin yaklaşık 5 yıl hapis cezası verdiği Dani Alves, 1 yıllık tutukluluğun ardından 1 milyon euro kefalet ödeyerek serbest kalmıştı.
Dani Alves, bugün avukatıyla birlikte adli kontrol için Barcelona’da bulunan mahkemeye geldi.
Mahkeme önünde bulunan bir kişi, Dani Alves’e “Brezilya'da seni hemen öldürecekler, seni p*ç. Kadınlara tecavüz edecek paran var. Sen bir tecavüzcüsün." diyerek bağırdı.
Dani Alves'e protestonun görüntüleri 👇
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