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Arabayla İlgisi Sıfır Olanlardan Bonservisini Alan Cübbeli Ahmet'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Arabayla İlgisi Sıfır Olanlardan Bonservisini Alan Cübbeli Ahmet'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.03.2024 - 18:50

Bakalım Perşembe günü mizahın lokomotifi X'te hangi paylaşımlar öne çıkmış? Kimlerin tweetleri etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Acil durum 🚨

Acil durum 🚨
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İyi tespit!

İyi tespit!
twitter.com

Hadi bakalım!

Hadi bakalım!
twitter.com

Bunu da gör artık!

Bunu da gör artık!
twitter.com

Hayvanlık yapmayın.

Hayvanlık yapmayın.
twitter.com
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Bravo!

Bravo!
twitter.com

Hey gidi hey!

Hey gidi hey!
twitter.com

Haklılarmış.

Haklılarmış.
twitter.com

Ehliyetin var mı?

Ehliyetin var mı?
twitter.com

Özendik!

Özendik!
twitter.com
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Bonservisi elinde.

Bonservisi elinde.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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