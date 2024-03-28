Arabayla İlgisi Sıfır Olanlardan Bonservisini Alan Cübbeli Ahmet'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Arabayla İlgisi Sıfır Olanlardan Bonservisini Alan Cübbeli Ahmet'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü mizahın lokomotifi X'te hangi paylaşımlar öne çıkmış? Kimlerin tweetleri etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Acil durum 🚨
İyi tespit!
Hadi bakalım!
Bunu da gör artık!
Hayvanlık yapmayın.
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Bravo!
Hey gidi hey!
Haklılarmış.
Ehliyetin var mı?
Özendik!
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Bonservisi elinde.
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