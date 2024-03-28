Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Görsellerle Anlatarak Nostalji Yolculuğuna Çıkaran Kişiler

Yaş sadece bir sayı gibi durabilir ama yaşanmışlıklar, ufak ayrıntılar, değişen alışkanlıklar bu sayının içinin çok da boş olmadığını gösteriyor. Bir Twitter kullanıcısı ise ödevlerinde ansiklopedileri kullandığını anımsayarak takipçilerine ne kadar yaşlı olduklarını sordu. Yaşları çoğu zaman anlamasak da görüntüler tatlı bir nostalji hissi yaşattı.