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Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Görsellerle Anlatarak Nostalji Yolculuğuna Çıkaran Kişiler

Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Görsellerle Anlatarak Nostalji Yolculuğuna Çıkaran Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.03.2024 - 16:14

Yaş sadece bir sayı gibi durabilir ama yaşanmışlıklar, ufak ayrıntılar, değişen alışkanlıklar bu sayının içinin çok da boş olmadığını gösteriyor. Bir Twitter kullanıcısı ise ödevlerinde ansiklopedileri kullandığını anımsayarak takipçilerine ne kadar yaşlı olduklarını sordu. Yaşları çoğu zaman anlamasak da görüntüler tatlı bir nostalji hissi yaşattı.

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İnternetin yaygın olmadığı dönemde, çoğu da gazete kuponlarıyla alınmış bu ansiklopediler dönemin internetsiz Wikipedia'sıydı.

İnternetin yaygın olmadığı dönemde, çoğu da gazete kuponlarıyla alınmış bu ansiklopediler dönemin internetsiz Wikipedia'sıydı.

Bir X kullanıcısı da o günlerdi anımsadı ve takipçilerine de sordu.

Bir X kullanıcısı da o günlerdi anımsadı ve takipçilerine de sordu.
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Ufak bir nostalji yolculuğuna çıkardı.

Ufak bir nostalji yolculuğuna çıkardı.
twitter.com

Çok heybetli örnekler de vardı.

Çok heybetli örnekler de vardı.
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Nispeten yeni ürünler de...

Nispeten yeni ürünler de...
twitter.com
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TV'nin TV olduğu zamanlar.

Tarçın?

Tabii bir de CD çağı.

Tabii bir de CD çağı.
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Eski akbiller de önümüze düştü.

Eski akbiller de önümüze düştü.
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Bu kadar sık titreşim gönderemezsiniz.

Bu kadar sık titreşim gönderemezsiniz.
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Bunlara oyun bile sığıyordu.

Bunlara oyun bile sığıyordu.
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Çizgi filmi de vardı.

Çizgi filmi de vardı.
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Cino?

Cino?
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Amaç neydi acaba?

Amaç neydi acaba?
twitter.com

Siz ne kadar yaşlısınız? Buyurun yorumlara 👍

Siz ne kadar yaşlısınız? Buyurun yorumlara 👍
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