Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Görsellerle Anlatarak Nostalji Yolculuğuna Çıkaran Kişiler
Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Görsellerle Anlatarak Nostalji Yolculuğuna Çıkaran Kişiler
Yaş sadece bir sayı gibi durabilir ama yaşanmışlıklar, ufak ayrıntılar, değişen alışkanlıklar bu sayının içinin çok da boş olmadığını gösteriyor. Bir Twitter kullanıcısı ise ödevlerinde ansiklopedileri kullandığını anımsayarak takipçilerine ne kadar yaşlı olduklarını sordu. Yaşları çoğu zaman anlamasak da görüntüler tatlı bir nostalji hissi yaşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İnternetin yaygın olmadığı dönemde, çoğu da gazete kuponlarıyla alınmış bu ansiklopediler dönemin internetsiz Wikipedia'sıydı.
Bir X kullanıcısı da o günlerdi anımsadı ve takipçilerine de sordu.
Ufak bir nostalji yolculuğuna çıkardı.
Çok heybetli örnekler de vardı.
Nispeten yeni ürünler de...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tabii bir de CD çağı.
Eski akbiller de önümüze düştü.
Bu kadar sık titreşim gönderemezsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bunlara oyun bile sığıyordu.
Çizgi filmi de vardı.
Cino?
Amaç neydi acaba?
Siz ne kadar yaşlısınız? Buyurun yorumlara 👍
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda