Mezuniyet Törenini Yalnız Geçirenlerden İlginç Göz Yanılsamalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Mezuniyet Törenini Yalnız Geçirenlerden İlginç Göz Yanılsamalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü timeline'ında kimlerin imzası var? Kimler günün en komik tweetlerini atıp etkileşime doyarken günümüzü neşelendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
İki tür ayrılık var. Biri hüzünlü!
Diğeri bol aksiyonlu!
Kaç piksel?
Tipi bir değişik.
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Anlamlı...
Çok dizi izliyorsunuz.
Zor muymuş?
En tehlikelileri minimalistler!
👇
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Arkadaşlar biraz sakin.
Plana sadık kal!
👇
Mehmet Şimşek görse ev ziyareti yapar.
Gerçekmiş.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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