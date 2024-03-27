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Mezuniyet Törenini Yalnız Geçirenlerden İlginç Göz Yanılsamalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Mezuniyet Törenini Yalnız Geçirenlerden İlginç Göz Yanılsamalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.03.2024 - 19:45

Bakalım Çarşamba günü timeline'ında kimlerin imzası var? Kimler günün en komik tweetlerini atıp etkileşime doyarken günümüzü neşelendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!

İki tür ayrılık var. Biri hüzünlü!

İki tür ayrılık var. Biri hüzünlü!
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Diğeri bol aksiyonlu!

Diğeri bol aksiyonlu!
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Kaç piksel?

Kaç piksel?
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Tipi bir değişik.

Tipi bir değişik.
twitter.com
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Anlamlı...

Anlamlı...
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Çok dizi izliyorsunuz.

Çok dizi izliyorsunuz.
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Zor muymuş?

Zor muymuş?
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En tehlikelileri minimalistler!

En tehlikelileri minimalistler!
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👇

👇
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Arkadaşlar biraz sakin.

Arkadaşlar biraz sakin.
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Plana sadık kal!

Plana sadık kal!
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👇

👇
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Mehmet Şimşek görse ev ziyareti yapar.

Mehmet Şimşek görse ev ziyareti yapar.
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Gerçekmiş.

Gerçekmiş.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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