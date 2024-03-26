Beyinlerinin Yüzde Yüzünü Kullanarak Şeytanın Aklına Gelmeyecek Fikirlerle Çıkagelen 15 Kişi
Beyinlerinin Yüzde Yüzünü Kullanarak Şeytanın Aklına Gelmeyecek Fikirlerle Çıkagelen 15 Kişi
Kaynak: https://twitter.com/Phillipong3/statu...
Aslında her şeyin basit bir çözümü var...eğer yeterince zekiyseniz. Beyinlerinin yüzde yüzünü kullanan bu insanlar, şeytana pabucunu ters giydirecek dahilikte çözümler buldu. Muhteşem zekaları karşısında sizin de diliniz tutulacak!
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1. Online dersler için birebir. 😂
2. Kuaföre para harcamaya gerek yok...
3. Apple, Samsung şok!
4. Dolap askılarının bu işlevini kim düşünebilirdi?
5. Yeni nesil telefondan ayrı kalmamak için her yola başvuruyor. 😂
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6. Mikroldalga yanında halt etmiş!
7. Bulaşık yıkamayayım derken çamaşır çıkarmak olmadı...
8. Arkadaşı gibi hissediyoruz.
9. Umarız kullanılmamıştır...
10. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır...
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11. Yola çıkan çöp kutularına son!
12. Salıncak ama sallanmak için değil, dizi izlemek için...
13. Öyle laptop'u çevirmeye benzemez. 😂
14. Hem konforlu hem de hızlı.
15. Yaz sıcağında buzlu kahveden ayrı düşmek olmaz...
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