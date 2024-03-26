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Beyinlerinin Yüzde Yüzünü Kullanarak Şeytanın Aklına Gelmeyecek Fikirlerle Çıkagelen 15 Kişi

Beyinlerinin Yüzde Yüzünü Kullanarak Şeytanın Aklına Gelmeyecek Fikirlerle Çıkagelen 15 Kişi

Effy
Effy - Onedio Editörü
26.03.2024 - 23:58

Aslında her şeyin basit bir çözümü var...eğer yeterince zekiyseniz. Beyinlerinin yüzde yüzünü kullanan bu insanlar, şeytana pabucunu ters giydirecek dahilikte çözümler buldu. Muhteşem zekaları karşısında sizin de diliniz tutulacak!

👇

Kaynak: https://twitter.com/Phillipong3/statu...
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1. Online dersler için birebir. 😂

1. Online dersler için birebir. 😂

2. Kuaföre para harcamaya gerek yok...

2. Kuaföre para harcamaya gerek yok...

3. Apple, Samsung şok!

3. Apple, Samsung şok!

4. Dolap askılarının bu işlevini kim düşünebilirdi?

4. Dolap askılarının bu işlevini kim düşünebilirdi?

5. Yeni nesil telefondan ayrı kalmamak için her yola başvuruyor. 😂

5. Yeni nesil telefondan ayrı kalmamak için her yola başvuruyor. 😂
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6. Mikroldalga yanında halt etmiş!

6. Mikroldalga yanında halt etmiş!

7. Bulaşık yıkamayayım derken çamaşır çıkarmak olmadı...

7. Bulaşık yıkamayayım derken çamaşır çıkarmak olmadı...

8. Arkadaşı gibi hissediyoruz.

8. Arkadaşı gibi hissediyoruz.

9. Umarız kullanılmamıştır...

9. Umarız kullanılmamıştır...

10. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır...

10. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır...
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11. Yola çıkan çöp kutularına son!

11. Yola çıkan çöp kutularına son!

12. Salıncak ama sallanmak için değil, dizi izlemek için...

12. Salıncak ama sallanmak için değil, dizi izlemek için...

13. Öyle laptop'u çevirmeye benzemez. 😂

13. Öyle laptop'u çevirmeye benzemez. 😂

14. Hem konforlu hem de hızlı.

14. Hem konforlu hem de hızlı.

15. Yaz sıcağında buzlu kahveden ayrı düşmek olmaz...

15. Yaz sıcağında buzlu kahveden ayrı düşmek olmaz...

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