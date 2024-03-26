Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?
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Seçim gündemi olmazsa olmaz.
İzmirliler buna ne diyor?
Biraz da İngilizce...
O anlamda dememişler.
Ayıp ama
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İlginç bir bilgi.
Muazzam şaka!
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Ya da Gune tabağı
Bu kadar yeter sanki?
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Şu da vardı.
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