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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.03.2024 - 16:57

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Seçim gündemi olmazsa olmaz.

Seçim gündemi olmazsa olmaz.
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İzmirliler buna ne diyor?

İzmirliler buna ne diyor?
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Biraz da İngilizce...

Biraz da İngilizce...
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O anlamda dememişler.

O anlamda dememişler.
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Ayıp ama

Ayıp ama
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İlginç bir bilgi.

İlginç bir bilgi.
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Muazzam şaka!

Muazzam şaka!
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👇

👇
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Ya da Gune tabağı

Ya da Gune tabağı
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Bu kadar yeter sanki?

Bu kadar yeter sanki?
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Şu da vardı.

Şu da vardı.
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