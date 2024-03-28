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Güney Kore'de Topukları Daha İnce Göstermek İçin Yapılan Bilek Makyajı

Güney Kore'de Topukları Daha İnce Göstermek İçin Yapılan Bilek Makyajı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.03.2024 - 14:28

Kişisel bakım sektörü tüm dünyada büyük hızla büyüyor. Bu sektörün en büyük parçası da makyaj malzemeleri... Yeni teknikler, yeni formüller, denenmemiş malzemeler ve içerikler derken makyaj işi dallandı budaklandı. Ve iş topuklara kadar indi.

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Güney Kore'nin makyaj alanındaki sihirbazlığa varan tekniklerini pek çok kişi biliyor ve özellikle makyaj influencerları ve Güney Koreli ünlü kadınlar ülkemizde de yakından takip ediliyor.

Güney Kore'nin makyaj alanındaki sihirbazlığa varan tekniklerini pek çok kişi biliyor ve özellikle makyaj influencerları ve Güney Koreli ünlü kadınlar ülkemizde de yakından takip ediliyor.

X'e düşen bir görüntüye göre makyaj işi topuklara kadar gelmiş. Aşil topuğuna kontür çekince şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor.

X'e düşen bir görüntüye göre makyaj işi topuklara kadar gelmiş. Aşil topuğuna kontür çekince şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor.

Ve ayaklarınız daha ince görünüyor. Haliyle de bu makyaj çılgınlığı bizim timeline'a da düştü ve abartı bulundu.

Ve ayaklarınız daha ince görünüyor. Haliyle de bu makyaj çılgınlığı bizim timeline'a da düştü ve abartı bulundu.

İlginç tepkiler geldi.

İlginç tepkiler geldi.
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Öfkelenen de var!

Öfkelenen de var!
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Bir takıntı hali sezen de oldu.

Bir takıntı hali sezen de oldu.
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