Güney Kore'de Topukları Daha İnce Göstermek İçin Yapılan Bilek Makyajı
Güney Kore'de Topukları Daha İnce Göstermek İçin Yapılan Bilek Makyajı
Kişisel bakım sektörü tüm dünyada büyük hızla büyüyor. Bu sektörün en büyük parçası da makyaj malzemeleri... Yeni teknikler, yeni formüller, denenmemiş malzemeler ve içerikler derken makyaj işi dallandı budaklandı. Ve iş topuklara kadar indi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güney Kore'nin makyaj alanındaki sihirbazlığa varan tekniklerini pek çok kişi biliyor ve özellikle makyaj influencerları ve Güney Koreli ünlü kadınlar ülkemizde de yakından takip ediliyor.
X'e düşen bir görüntüye göre makyaj işi topuklara kadar gelmiş. Aşil topuğuna kontür çekince şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor.
Ve ayaklarınız daha ince görünüyor. Haliyle de bu makyaj çılgınlığı bizim timeline'a da düştü ve abartı bulundu.
İlginç tepkiler geldi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Öfkelenen de var!
Bir takıntı hali sezen de oldu.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ayak bileği: ben ne alaka.. kafayı yemişsiniz siz..
Beden dismorfik bozukluğu, bir kişinin gerçekte olmayan var olduğunu sandığı bir bedensel kusur ile aşırı uğraşması ya da bir beden kusuru varsa bile bunu aş... Devamını Gör
Kısaca geri zekalı desek ?