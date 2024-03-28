Güney Kore'de Topukları Daha İnce Göstermek İçin Yapılan Bilek Makyajı

Kişisel bakım sektörü tüm dünyada büyük hızla büyüyor. Bu sektörün en büyük parçası da makyaj malzemeleri... Yeni teknikler, yeni formüller, denenmemiş malzemeler ve içerikler derken makyaj işi dallandı budaklandı. Ve iş topuklara kadar indi.