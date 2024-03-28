Hadsizlikte Dünya Markası Olacak Bu İnsanları Görünce Sinirleriniz Çok Fena Bozulacak!
Hadsizlikte Dünya Markası Olacak Bu İnsanları Görünce Sinirleriniz Çok Fena Bozulacak!
Kaynak: https://new.reddit.com/r/mildlyinfuri...
İnsanın haddini bilmesinin ne kadar önemli olduğunu madde madde gezerken iyice anlayacaksınız... Papatya çayları hazırsa, başlayalım. 😂👇
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1. "Ben yurt dışındayken, ev arkadaşlarımın evi getirdikleri hal."
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2. Yok artık!
3. "Üst üste iki defa ülkemde kullanılması yasal olmayan paraları bahşiş diye verdiler."
4. "Birisi uçuş boyunca ayağını benim kolumu yaslamam gereken yere uzatarak uyudu."
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5. "10 saatlik gece uçuşunda resmen kimsenin rahatça uyumasına izin vermedi."
6. "Birisi arabamın yanına klozet bırakmış."
7. "Ailem çöp kutusu hemen oracıkta olmasına rağmen bitmiş tuvalet rulolarını atmıyor."
8. "Ev arkadaşım uyarmama rağmen paketleri böyle açıyor."
9. "Birisi bisikletimi çalmaya çalışmış ve beceremeyince sinirini bisikletten çıkarmış."
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10. "Belediyenin kullandığı otomatik çöp kamyonu bu ay ikinci kez çöp kutumu mahvetti."
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