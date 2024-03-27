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Ta Çin'den Drone Kamerayla Fotoğraflanan Kuzey Kore'yi Görünce Distopyayı İliklerinize Kadar Hissedeceksiniz

Ta Çin'den Drone Kamerayla Fotoğraflanan Kuzey Kore'yi Görünce Distopyayı İliklerinize Kadar Hissedeceksiniz

Kuzey Kore
Effy
Effy - Onedio Editörü
27.03.2024 - 22:20

Çin'deki bir adam, drone kamerası ile gazetecilerin girmesinin yasak olduğu Kuzey Kore'nin fotoğraflarını çekti. Distopik fotoğrafları tüm internetle paylaşan kullanıcı görenleri epey şaşırttı. Ortaya çıkan fotoğrafları görünce dünyanın sonunu gelmiş gibi hissedebilirsiniz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/pics/comment...
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Kurulduğundan beri aynı aile tarafından yönetilen Kuzey Kore'de akılalmaz kural ve yasalar mevcut.

Kurulduğundan beri aynı aile tarafından yönetilen Kuzey Kore'de akılalmaz kural ve yasalar mevcut.

Öyle ki takvimleri dahi Büyük Lider Kim Il Sung'un doğumuna dayanıyor. Ayrıca ülkedeki tek sanat stüdyosunda sadece ülke liderlerinin sanat eserlerini üretmesine izin veriliyor.

Öyle ki takvimleri dahi Büyük Lider Kim Il Sung'un doğumuna dayanıyor. Ayrıca ülkedeki tek sanat stüdyosunda sadece ülke liderlerinin sanat eserlerini üretmesine izin veriliyor.

Haliyle kurallar ve yasalar bu kadar katı olunca bu ülkeye seyahat etmek o kadar da kolay değil.

Haliyle kurallar ve yasalar bu kadar katı olunca bu ülkeye seyahat etmek o kadar da kolay değil.
www.hrw.org

Özellikle de Güney Koreliler ve gazetecilerin girişi rutin olarak reddediliyor.

Çin'e giden bir adam, drone kamerasıyla yukarıdan Kuzey Kore'yi fotoğrafladı.

Çin'e giden bir adam, drone kamerasıyla yukarıdan Kuzey Kore'yi fotoğrafladı.

@XiaHao2 isimli Reddit kullanıcısı çektiği fotoğrafları aynı platformda paylaştı.

Ortaya çıkan fotoğraflar ise tüyler ürpertici: Ne bir insan topluluğuna ne de yaşama dair bir belirti var.

Ortaya çıkan fotoğraflar ise tüyler ürpertici: Ne bir insan topluluğuna ne de yaşama dair bir belirti var.
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Televizyonlarda sadece dört televizyon kanalı bulunan bu ülkede sosyal hayat da yok derecesinde.

Televizyonlarda sadece dört televizyon kanalı bulunan bu ülkede sosyal hayat da yok derecesinde.

Kuzey Kore'de hava kirliliği de ciddi bir boyutta: Çünkü evlerde ısınma, yemek vb. sebeplerden ötürü düşük kalitede kömür ve odun kullanılıyor.

Kuzey Kore'de hava kirliliği de ciddi bir boyutta: Çünkü evlerde ısınma, yemek vb. sebeplerden ötürü düşük kalitede kömür ve odun kullanılıyor.

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Çekilen görüntüler adeta distopik bir filmden alınmış gibi...

Çekilen görüntüler adeta distopik bir filmden alınmış gibi...

Ayrıca dünyanın sonu gelmiş gibi bir hissiyat da veriyor.

Ayrıca dünyanın sonu gelmiş gibi bir hissiyat da veriyor.

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