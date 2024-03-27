Ta Çin'den Drone Kamerayla Fotoğraflanan Kuzey Kore'yi Görünce Distopyayı İliklerinize Kadar Hissedeceksiniz
Ta Çin'den Drone Kamerayla Fotoğraflanan Kuzey Kore'yi Görünce Distopyayı İliklerinize Kadar Hissedeceksiniz
Kaynak: https://www.reddit.com/r/pics/comment...
Çin'deki bir adam, drone kamerası ile gazetecilerin girmesinin yasak olduğu Kuzey Kore'nin fotoğraflarını çekti. Distopik fotoğrafları tüm internetle paylaşan kullanıcı görenleri epey şaşırttı. Ortaya çıkan fotoğrafları görünce dünyanın sonunu gelmiş gibi hissedebilirsiniz...
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Kurulduğundan beri aynı aile tarafından yönetilen Kuzey Kore'de akılalmaz kural ve yasalar mevcut.
Öyle ki takvimleri dahi Büyük Lider Kim Il Sung'un doğumuna dayanıyor. Ayrıca ülkedeki tek sanat stüdyosunda sadece ülke liderlerinin sanat eserlerini üretmesine izin veriliyor.
Haliyle kurallar ve yasalar bu kadar katı olunca bu ülkeye seyahat etmek o kadar da kolay değil.
Çin'e giden bir adam, drone kamerasıyla yukarıdan Kuzey Kore'yi fotoğrafladı.
Ortaya çıkan fotoğraflar ise tüyler ürpertici: Ne bir insan topluluğuna ne de yaşama dair bir belirti var.
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Televizyonlarda sadece dört televizyon kanalı bulunan bu ülkede sosyal hayat da yok derecesinde.
Kuzey Kore'de hava kirliliği de ciddi bir boyutta: Çünkü evlerde ısınma, yemek vb. sebeplerden ötürü düşük kalitede kömür ve odun kullanılıyor.
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Çekilen görüntüler adeta distopik bir filmden alınmış gibi...
Ayrıca dünyanın sonu gelmiş gibi bir hissiyat da veriyor.
Sizin düşünceleriniz neler?
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