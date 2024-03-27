Ta Çin'den Drone Kamerayla Fotoğraflanan Kuzey Kore'yi Görünce Distopyayı İliklerinize Kadar Hissedeceksiniz

Çin'deki bir adam, drone kamerası ile gazetecilerin girmesinin yasak olduğu Kuzey Kore'nin fotoğraflarını çekti. Distopik fotoğrafları tüm internetle paylaşan kullanıcı görenleri epey şaşırttı. Ortaya çıkan fotoğrafları görünce dünyanın sonunu gelmiş gibi hissedebilirsiniz...