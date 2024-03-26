Su Çiçeği Geçiren Çocuğunun Parkta Diğer Çocuklarla Oynamasına İzin Veren Aşı Karşıtı Anne Pes Dedirtti
Su Çiçeği Geçiren Çocuğunun Parkta Diğer Çocuklarla Oynamasına İzin Veren Aşı Karşıtı Anne Pes Dedirtti
Aşı karşıtı bir anne, su çiçeği geçiren çocuğunun iyileşme sürecinde yaptıklarını anlattı: Hem kendi çocuğunun hem de başka birçok çocuğun sağlığını hiçe sayan kadının anlattıkları 'Pes artık' dedirtti.
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Su çiçeği hastalığı bugün tedavisi olan bir hastalık olsa da, geçmişte çok kişinin ölümüne sebep olan bir hastalıktı.
Vücutta kırmızı döküntüler ve ateş ile kendini gösteren su çiçeği hastalığının aşısı bebeklerde ilk doz olarak 12-15 ayları arasında yapılır.
Su çiçeği hastalığını önlemenin en iyi yolu aşılama olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek olsa da, maalesef aşı karşıtları hem kendi hem de çocuklarının sağlığını tehlikeye atıyor.
Twitter'da (X) çocuğuna aşı yaptırmayan bir anne, su çiçeği geçiren çocuğunun yaşadıklarını anlattı.
Su çiçeği geçiren çocuğunu parka götürerek ve insanlara 'alerji' olduğunu söyleyerek gerçeği gizlediğini itiraf etti.
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