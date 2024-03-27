Prenses Kate Middleton ve Ailesinin Niçin Hep Mavi Renk Giyindiğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Prenses Kate Middleton ve Ailesinin Niçin Hep Mavi Renk Giyindiğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/royals/...
Son zamanlarda sağlık durumuyla tüm dünyanın gündemine oturan Prenses Kate Middleton, sarayın en sevilen mensuplarından biri. Saray adabını çok iyi bilen ve Prenses'lik unvanını sonuna kadar hak ettiğini her seferinde gösteren Kate Middleton'ın ve ailesinin niçin sürekli mavi renk giyindiğini uzmanlar açıkladı...
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Uzun bir süre kimsenin göremediği Galler Prensesi Kate Middleton, hem tüm dünyayı epey endişelendirmiş hem de sayısız komplo teorisinin konusu olmuştu.
Prenses nihayetinde iddialara daha fazla dayanamayarak açıklamalı bir video yayımladı ve kanser olduğunu duyurarak destek mesajları için teşekkür etti.
Prenses'in hem İngiltere halkında hem de sarayda yeri ayrı: Unvanının hakkını veren Kate Middleton gerek kurallara uymasıyla gerek nezaketiyle ayrıca meşhur.
Kate Middleton'ı ve ailesini birçok saray ilintili etkinlikte hep mavi renk giyerken görüyoruz...
"Belki en sevdiği renktir" diye düşünenler olsa da, aslında mavi rengin ardında çok başka bir anlam varmış.
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Kraliyet yazdığı kitapla en çok satanlar arasına giren Elizabeth Holmes, "Kraliyet ailesi giydikleri kıyafetlerin gönderdiği mesajın farkındalar" şeklinde konuştu.
"En büyük görevlerinden biri halk içinde görülmek. Kraliçe Elizabeth'in de dediği gibi; ne iş yaptıklarını bilmeden, neyi desteklediklerini ya da hangi etkinliğe katıldıklarını bilmeden önce insanlar ne giydiklerini görüyor."
Vogue'un haberine göre, temel renk teorisine göre mavi renk sakinliği ve sorumluluğu temsil eder.
Geleceğin kamu çalışanlarını yetiştiren kamu çalışanları olarak mavi renkten daha uygun başka bir renk yok...
Ayrıca bir de Birleşik Krallık Bayrağı ayrıntısı var: Mavi giyinmek vatanseverliğe de işaret ediyor.
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Bu yüzden de Elizabeth Holmes, mavi rengin Kate Middleton'ın imzası olarak yorumluyor.
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