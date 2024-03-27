Prenses Kate Middleton ve Ailesinin Niçin Hep Mavi Renk Giyindiğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Son zamanlarda sağlık durumuyla tüm dünyanın gündemine oturan Prenses Kate Middleton, sarayın en sevilen mensuplarından biri. Saray adabını çok iyi bilen ve Prenses'lik unvanını sonuna kadar hak ettiğini her seferinde gösteren Kate Middleton'ın ve ailesinin niçin sürekli mavi renk giyindiğini uzmanlar açıkladı...