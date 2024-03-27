Çağlar Ertuğrul'u Karşısında Gören Taylor Swift'in Yaşayacağı Şokun Hayali Şimdiden Heyecanlandırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in İstanbul'da konser vereceği iddiası son iki gündür tüm sosyal medyayı karman çorman etti! Üstüne bir de Swift'in eski sevgilisi oyuncu Jake Gyllenhaal ve ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un benzerliği eklenince, ortaya oldukça komik senaryolar çıktı! Taylor'ın yaşayacağı şokun hayali bile güldürdü. 😅