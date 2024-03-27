Çağlar Ertuğrul'u Karşısında Gören Taylor Swift'in Yaşayacağı Şokun Hayali Şimdiden Heyecanlandırdı
Çağlar Ertuğrul'u Karşısında Gören Taylor Swift'in Yaşayacağı Şokun Hayali Şimdiden Heyecanlandırdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in İstanbul'da konser vereceği iddiası son iki gündür tüm sosyal medyayı karman çorman etti! Üstüne bir de Swift'in eski sevgilisi oyuncu Jake Gyllenhaal ve ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un benzerliği eklenince, ortaya oldukça komik senaryolar çıktı! Taylor'ın yaşayacağı şokun hayali bile güldürdü. 😅
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in The Eras Tour kapsamında 2025 yılında İstanbul'da konser vereceği iddiası sosyal medyayı ayaklandırdı.
Konser iddiasıyla heyecandan yanıp tutuşan Swiftie'lerin de çok iyi bildiği üzere, Taylor Swift'in eski sevgilisi oyuncu Jake Gyllenhaal'ın müzikal ilham anlamda ünlü şarkıcıya birnevi katkısı olmuştu...
Dünyaca ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal'ın yeri ise yurdum Swiftie'lerinde bir ayrı: Çünkü ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul ile olan benzerlikleri her seferinde şoklara sürüklüyor!
Hal böyle olunca, Taylor Swift'in İstanbul konserine giden Çağlar Ertuğrul'un yaşatacağı şokun hayali bile güldürmeye yetti...
Taylor gelirse ve konsere Çağlar Ertuğrul giderse globalde dahil olmak üzere, herkes büyük bir şaşkınlık yaşayabilir... 😅
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Jake Gyllenhaal mı diyelim yoksa sen mi ismini açıklamak istersin Çağlar Ertuğrul?
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