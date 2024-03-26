Taylor Swift'in İstanbul Konserini Duyan Yurdum Swiftie'si Goygoyun Dibine Vurdu
Taylor Swift'in İstanbul Konserini Duyan Yurdum Swiftie'si Goygoyun Dibine Vurdu
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Taylor Swift'in tüm dünyayı kasıp kavuran The Eras Tour turnesinin 2025 yılındaki durağı hepimizi heyecanlandırdı...
İddialara göre, Taylor Swift 2025 yılında İstanbul'da bir konser vermeye hazırlanıyor.
Ancak iyi habere alışık olmayan bünyemiz, bu iddianın doğruluğuna inanmak istese de bir türlü inanamıyor!
Hal böyle olunca, yurdum Swiftie'si 'izahı olmayan şeyin mizahı olur' dedi ve goygoyun dibine vurdu!
Bir neslin travması...
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