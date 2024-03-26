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Taylor Swift'in İstanbul Konserini Duyan Yurdum Swiftie'si Goygoyun Dibine Vurdu

Taylor Swift'in İstanbul Konserini Duyan Yurdum Swiftie'si Goygoyun Dibine Vurdu

Effy
Effy - Onedio Editörü
26.03.2024 - 20:56

Taylor Swift'in 2025 yılında İstanbul'da konser vereceğine dair iddialar çoktan Twitter'ı (X) etkisi altına aldı bile! Taylor'ın konser haberi yalansa bile, kesin bu tweetleri okuyunca ikna olacak!

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Taylor Swift'in tüm dünyayı kasıp kavuran The Eras Tour turnesinin 2025 yılındaki durağı hepimizi heyecanlandırdı...

Taylor Swift'in tüm dünyayı kasıp kavuran The Eras Tour turnesinin 2025 yılındaki durağı hepimizi heyecanlandırdı...

İddialara göre, Taylor Swift 2025 yılında İstanbul'da bir konser vermeye hazırlanıyor.

İddialara göre, Taylor Swift 2025 yılında İstanbul'da bir konser vermeye hazırlanıyor.

İlk açıklamadan burada bahsetmiştik:

Ancak iyi habere alışık olmayan bünyemiz, bu iddianın doğruluğuna inanmak istese de bir türlü inanamıyor!

Ancak iyi habere alışık olmayan bünyemiz, bu iddianın doğruluğuna inanmak istese de bir türlü inanamıyor!

Hal böyle olunca, yurdum Swiftie'si 'izahı olmayan şeyin mizahı olur' dedi ve goygoyun dibine vurdu!

Hal böyle olunca, yurdum Swiftie'si 'izahı olmayan şeyin mizahı olur' dedi ve goygoyun dibine vurdu!

Bir neslin travması...

Bir neslin travması...
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O editin gücü...

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