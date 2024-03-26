Üvey Annelik İşi Başa Düşünce Giyinmeyi Tercih Eden Bianca Censori 'Zorla Tutuluyorsan Göz Kırp' Dedirtti

Kanye West'in eşi Bianca Censori, sıklıkla magazin gündemini giyim tarzıyla meşgul ediyor. Çoğunlukla kış soğuğunda dahi yarı çıplak giyinen Bianca'nın, Kanye tarafından böyle giymeye zorlandığı uzun zamandır konuşulan iddialardan biriydi. Kanye'nin çocukları yanında istediği gibi giyinebilen Bianca'nın nihayet donmadan giyinebilmesine birçok yorum geldi.