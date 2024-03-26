Üvey Annelik İşi Başa Düşünce Giyinmeyi Tercih Eden Bianca Censori 'Zorla Tutuluyorsan Göz Kırp' Dedirtti
Üvey Annelik İşi Başa Düşünce Giyinmeyi Tercih Eden Bianca Censori 'Zorla Tutuluyorsan Göz Kırp' Dedirtti
Kanye West'in eşi Bianca Censori, sıklıkla magazin gündemini giyim tarzıyla meşgul ediyor. Çoğunlukla kış soğuğunda dahi yarı çıplak giyinen Bianca'nın, Kanye tarafından böyle giymeye zorlandığı uzun zamandır konuşulan iddialardan biriydi. Kanye'nin çocukları yanında istediği gibi giyinebilen Bianca'nın nihayet donmadan giyinebilmesine birçok yorum geldi.
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Kanye West'in eşi Bianca Censori, giyim tarzıyla magazin gündemini epeydir meşgul ediyor.
"Peki Kanye ile çıkmadan önce giyim tarzı neden konuşulmuyordu?" derseniz, ünlü rapçiden önce gayet normal bir hayatı vardı...
Bu sebeple uzun süredir Kanye West'in, Bianca'yı müstehcen giymeye zorlandığı iddia ediliyordu: West'in üstüne eşinin yarı çıplak pozlarını paylaşması sinirleri iyice bozdu!
Ancak Bianca, Kanye West'in kızı North ile beraberken istediği gibi giyinebiliyor... North ile beraberken mutlu olduğu da gözlerden kaçmıyor.
Geçtiğimiz gün yine North'a üvey annelik yaparken görüntülünen Bianca, ilk defa kış soğuğunda kaban giyinebildi!
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"Bianca'nın çocuklar geldiğinde mutlu olduğunu hissediyorum çünkü nihayetinde giyinebiliyor."
"Çocuklar yanındayken düzgün giyinmesini seviyorum."
"İnanamıyorum, (Kanye) ilk defa giyinmesine izin vermiş."
"İlk defa giyinik olduğunu görüyorum."
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