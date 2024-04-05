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Bir Gezgin Dubai'de Havalimanında Yediği Dönerle Türkiye'deki Bir Esnaf Lokantasının Fiyatlarını Karşılaştırdı

Bir Gezgin Dubai'de Havalimanında Yediği Dönerle Türkiye'deki Bir Esnaf Lokantasının Fiyatlarını Karşılaştırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 23:38 Son Güncelleme: 06.04.2024 - 00:10

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Gün geçtikçe hayatın maliyeti yükselirken, dışarıda bir öğün yemek bile ciddi bir bütçe gerektirir hale geldi. Artık yemek yemek için dışarı çıkmak, daha çok özel günler ve kutlamalar için saklanan bir etkinliğe dönüştü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gezginyoruktr...
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Dünyayı gezdiği videolar paylaşan bir gezgin, Dubai'de yediği yemeğin fiyatını paylaştı.

Dünyayı gezdiği videolar paylaşan bir gezgin, Dubai'de yediği yemeğin fiyatını paylaştı.

Dubai'de neredeyse bir menü yediği ücretin daha fazlasını, Ankara'da bir yarım dönere verdiğini söyleyen gezginin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Dubai'de neredeyse bir menü yediği ücretin daha fazlasını, Ankara'da bir yarım dönere verdiğini söyleyen gezginin videosu sosyal medyada gündem oldu.

İşte o video;

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