Üyeler MHP’den CHP’ye Geçen Kastamonu Belediye Binasından Erdoğan'ın Resminin Kaldırılması Protesto Etti

Türkiye, önemli bir yerel seçim sürecini geride bıraktı. Yerel seçimlerin ardından, değişen belediyelerde devir teslim törenleri yapıldı ve yeni belediye başkanları görevlerine başladı.
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Kastamonu Belediyesi MHP'den CHP'ye geçti ve yeni belediye başkanı Hasan Baltacı oldu.
Baltacı görevine başlayınca, makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını kaldırdı.
Durumu protesto etmek isteyen AKP'li üyeler, meclis toplantısında sıralarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını koydu.
İşte o anlar;
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Tiplere bakın lan yazık.İnsanın kınadığı başına gelmeden ölmez derlerdi de inanmazdım.Yıllarca ülkenin kurucusuna olan kinlerinden heykelci,betoncu diye başk... Devamını Gör
Çok acınası bir durum aslında.
Yazık la size 😎