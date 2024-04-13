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Üyeler MHP’den CHP’ye Geçen Kastamonu Belediye Binasından Erdoğan'ın Resminin Kaldırılması Protesto Etti

Üyeler MHP’den CHP’ye Geçen Kastamonu Belediye Binasından Erdoğan'ın Resminin Kaldırılması Protesto Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 18:26 Son Güncelleme: 13.04.2024 - 19:15

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Türkiye, önemli bir yerel seçim sürecini geride bıraktı. Yerel seçimlerin ardından, değişen belediyelerde devir teslim törenleri yapıldı ve yeni belediye başkanları görevlerine başladı.

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Kastamonu Belediyesi MHP'den CHP'ye geçti ve yeni belediye başkanı Hasan Baltacı oldu.

Kastamonu Belediyesi MHP'den CHP'ye geçti ve yeni belediye başkanı Hasan Baltacı oldu.

Baltacı görevine başlayınca, makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını kaldırdı.

Baltacı görevine başlayınca, makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını kaldırdı.

Durumu protesto etmek isteyen AKP'li üyeler, meclis toplantısında sıralarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını koydu.

Durumu protesto etmek isteyen AKP'li üyeler, meclis toplantısında sıralarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını koydu.

İşte o anlar;

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Balkan Türkleri

Tiplere bakın lan yazık.İnsanın kınadığı başına gelmeden ölmez derlerdi de inanmazdım.Yıllarca ülkenin kurucusuna olan kinlerinden heykelci,betoncu diye başk... Devamını Gör

Bozkurt

Çok acınası bir durum aslında.

moonlight

Yazık la size 😎