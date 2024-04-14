"Dijital Baba" Bir Sohbet Uygulamasına 8 Yaşında Bir Kız Çocuğu Gibi Kaydoldu ve Ebeveynleri Uyardı

Çocukların doğru bir şekilde yönlendirildiği takdirde internetten büyük ölçüde faydalanabileceği bir gerçek. Ancak, bu durumun aynı zamanda çeşitli riskleri de beraberinde getirdiği unutulmamalı. İnternetin karanlık yüzü, çocukların masumiyetini ve güvenliğini tehdit edebilecek birçok tehlikeyi içinde barındırıyor. Bu nedenle, çocukların internet kullanımı konusunda dikkatli ve bilinçli olmak büyük önem taşıyor.