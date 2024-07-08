Et Pişirmek Erkekçe Bir Eylem mi? X Kullanıcısının Masaya Yatırdığı Soru Herkesi Düşündürdü
Et Pişirmek Erkekçe Bir Eylem mi? X Kullanıcısının Masaya Yatırdığı Soru Herkesi Düşündürdü
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Kullanıcının X'te etkileşim alan paylaşımında şu cümleler yer aldı: "Az önce şu kitapta erkeklikle ilgili en harika yorumlardan birini okudum. Diyor ki bu yavşak erkekler yumurta bile kıramadığını söylüyor ama mesele mangal falan olunca kimseye bırakmıyorlar. Çünkü erkekliğin hakimiyete düşkünlüğü ve göz önünde olma arzusunun yani sira evin dışında gerçekleşen bir eylem olduğu için ve ana malzeme et olduğu icin bu eylemi kadinsalligin dışında erkekçe bir eylem olarak görmesi."
Mangal yapmanın erkekçe bir eylem olarak görülmesinin bir klişe olduğunu düşünen ya da goygoy yapan diğer X kullanıcıları da yorumlarda buluştu.
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