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Et Pişirmek Erkekçe Bir Eylem mi? X Kullanıcısının Masaya Yatırdığı Soru Herkesi Düşündürdü

Et Pişirmek Erkekçe Bir Eylem mi? X Kullanıcısının Masaya Yatırdığı Soru Herkesi Düşündürdü

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 15:52

Mangal yapmak çoğunlukla erkeklerle özdeşleşen bir eylem. Peki bu eylemin altında yatan psikolojik düşünceler ne olabilir? Bir X kullanıcısının yaptığı paylaşım, mangal yapmak ya da et pişirmek gibi kavramların neden yalnızca erkeklerle özdeşleştiğine dair herkesi düşündürdü.

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'@fikri_vegan' adlı bir X kullanıcısı, yemeğin politik serüvenlerinin incelendiği Burak Onaran'ın 'MutfakTarih' kitabına dair bir paylaşımda bulundu.

Kullanıcının X'te etkileşim alan paylaşımında şu cümleler yer aldı: "Az önce şu kitapta erkeklikle ilgili en harika yorumlardan birini okudum. Diyor ki bu yavşak erkekler yumurta bile kıramadığını söylüyor ama mesele mangal falan olunca kimseye bırakmıyorlar. Çünkü erkekliğin hakimiyete düşkünlüğü ve göz önünde olma arzusunun yani sira evin dışında gerçekleşen bir eylem olduğu için ve ana malzeme et olduğu icin bu eylemi kadinsalligin dışında erkekçe bir eylem olarak görmesi."

Kullanıcının X'te etkileşim alan paylaşımında şu cümleler yer aldı: "Az önce şu kitapta erkeklikle ilgili en harika yorumlardan birini okudum. Diyor ki bu yavşak erkekler yumurta bile kıramadığını söylüyor ama mesele mangal falan olunca kimseye bırakmıyorlar. Çünkü erkekliğin hakimiyete düşkünlüğü ve göz önünde olma arzusunun yani sira evin dışında gerçekleşen bir eylem olduğu için ve ana malzeme et olduğu icin bu eylemi kadinsalligin dışında erkekçe bir eylem olarak görmesi."

Mangal yapmanın erkekçe bir eylem olarak görülmesinin bir klişe olduğunu düşünen ya da goygoy yapan diğer X kullanıcıları da yorumlarda buluştu.

Mangal yapmanın erkekçe bir eylem olarak görülmesinin bir klişe olduğunu düşünen ya da goygoy yapan diğer X kullanıcıları da yorumlarda buluştu.
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