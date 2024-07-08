Et Pişirmek Erkekçe Bir Eylem mi? X Kullanıcısının Masaya Yatırdığı Soru Herkesi Düşündürdü

Mangal yapmak çoğunlukla erkeklerle özdeşleşen bir eylem. Peki bu eylemin altında yatan psikolojik düşünceler ne olabilir? Bir X kullanıcısının yaptığı paylaşım, mangal yapmak ya da et pişirmek gibi kavramların neden yalnızca erkeklerle özdeşleştiğine dair herkesi düşündürdü.