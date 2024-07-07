"Eskiden Ahlak Vardı" Diyenlere Tokat Etkisi Yaratacak: "Erkekler Kapatılsın" Dedirten İğrenç Mektup

Her iki lafından biri 'Bizim zamanımızda...' olanlar, günümüz güncellenmiş dünya koşullarını hafife almakta ısrar ediyor belki ama devreye kanıtlar girdiğinde geçmişin kara lekeleri de patır patır etrafa saçılıyor. Birazdan okuyacağınız bir mektup midenizi bulandıracak, 'Eskiden ahlak vardı, saygı vardı' diyenleri haksız çıkartacak...