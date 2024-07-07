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"Eskiden Ahlak Vardı" Diyenlere Tokat Etkisi Yaratacak: "Erkekler Kapatılsın" Dedirten İğrenç Mektup

"Eskiden Ahlak Vardı" Diyenlere Tokat Etkisi Yaratacak: "Erkekler Kapatılsın" Dedirten İğrenç Mektup

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 15:52

Her iki lafından biri 'Bizim zamanımızda...' olanlar, günümüz güncellenmiş dünya koşullarını hafife almakta ısrar ediyor belki ama devreye kanıtlar girdiğinde geçmişin kara lekeleri de patır patır etrafa saçılıyor. Birazdan okuyacağınız bir mektup midenizi bulandıracak, 'Eskiden ahlak vardı, saygı vardı' diyenleri haksız çıkartacak...

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Sosyal medyada paylaşılan bir mektup X kullanıcıları arasında büyük tepkilere yol açmış durumda. Kartpostalın dışında çok da bir tuhaflık yok aslında.

Sosyal medyada paylaşılan bir mektup X kullanıcıları arasında büyük tepkilere yol açmış durumda. Kartpostalın dışında çok da bir tuhaflık yok aslında.

Gelin görün ki şeytan da mide bulandıran o iğrenç satırlar da ayrıntılarda gizli... 29 Mayıs 1974 tarihli mektupta Agop adlı arkadaşına seslenen ve günümüz ağzıyla fazlasıyla 'erko' olan bir adam, kadınlar hakkında iğrenç cümleler sarf etmiş.

Gelin görün ki şeytan da mide bulandıran o iğrenç satırlar da ayrıntılarda gizli... 29 Mayıs 1974 tarihli mektupta Agop adlı arkadaşına seslenen ve günümüz ağzıyla fazlasıyla 'erko' olan bir adam, kadınlar hakkında iğrenç cümleler sarf etmiş.

Tıpkı bu mektubu gün yüzüne taşıyan '@freaklilith_' adlı kullanıcının verdiği tepki gibi küfür etmek istiyorsunuz mektubu okurken satır satır. Çünkü şöyle ifadeler var:

Tıpkı bu mektubu gün yüzüne taşıyan '@freaklilith_' adlı kullanıcının verdiği tepki gibi küfür etmek istiyorsunuz mektubu okurken satır satır. Çünkü şöyle ifadeler var:
twitter.com

'13 yaşında şahane bebek gibi kızlar var. Meksikalılar var, hemen altına yatar. Hele o zenci kızları mum gibi eritti beni. Burada beni karılar öldürecek.'

"Eskiden ahlak vardı, saygı vardı" diyenlerin yüzüne tokat gibi inecek olan bu 1974 tarihli kartpostal, nostaljinin hiç de sandığımız gibi bir şey olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş durumda.

"Eskiden ahlak vardı, saygı vardı" diyenlerin yüzüne tokat gibi inecek olan bu 1974 tarihli kartpostal, nostaljinin hiç de sandığımız gibi bir şey olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş durumda.
twitter.com

X kullanıcılarının mektuptaki anlamsızlıklara, iğrençliklere verdiği tepkilerden bazıları şöyle:

X kullanıcılarının mektuptaki anlamsızlıklara, iğrençliklere verdiği tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
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twitter.com
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