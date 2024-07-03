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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 11:07

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.

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1. Afrika'daki nüfus yoğunluğu.

1. Afrika'daki nüfus yoğunluğu.

2. 2023 yılında Avrupa'daki 15-29 yaş aralığındaki genç kesimin bir iş yerinde çalışma oranları.

2. 2023 yılında Avrupa'daki 15-29 yaş aralığındaki genç kesimin bir iş yerinde çalışma oranları.

3. Avrupa'da akşam yemeği saati.

3. Avrupa'da akşam yemeği saati.

4. Haritada kırmızı renkte yaşayanların sayısı Avrupa'nın toplam nüfusundan 100 milyon daha fazlaymış!

4. Haritada kırmızı renkte yaşayanların sayısı Avrupa'nın toplam nüfusundan 100 milyon daha fazlaymış!

5. 1936 yılında Libya'daki İtalyan ve Türklerin oranı.

5. 1936 yılında Libya'daki İtalyan ve Türklerin oranı.
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6. İşaretli alanda tam 145 milyon kişi yaşıyor!

6. İşaretli alanda tam 145 milyon kişi yaşıyor!

7. Brezilya diyasporası.

7. Brezilya diyasporası.

8. Avrupa'daki silahlı ölüm oranları.

8. Avrupa'daki silahlı ölüm oranları.

9. Dünyadaki Latin dilleri.

9. Dünyadaki Latin dilleri.

10. ABD'de eyaletlere göre mısır tarlaları oranı.

10. ABD'de eyaletlere göre mısır tarlaları oranı.

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