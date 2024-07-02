Putin Yanlısı Rus Şarkıcıya Spotify Şoku: Eurovision 2015'in 2'ncisi Polina Gagarina'nın Şarkıları Kaldırıldı!
Putin Yanlısı Rus Şarkıcıya Spotify Şoku: Eurovision 2015'in 2'ncisi Polina Gagarina'nın Şarkıları Kaldırıldı!
Eurovision 2015'in 2'ncisi olan Rus şarkıcı Polina Gagarina birçoğumuzun aklında yuhalanmalarıyla kalmıştı. Eurovision'daki birçok Rus şarkıcı gibi o da Rusya'nın özellikle 2014 yılında patlak veren politikalarından nasibini almış, birçokları ise Gagarina'nın haksız yere yuhalandığını söylemişti. Müzik dünyasına bomba gibi düşen gelişme ise bir hayli çok konuşulacak cinsten: İsveçli dijital müzik platformu Spotify, Gagarina'nın tüm şarkılarını platformdan kaldırdı!
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Ülkesinde popüler bir şarkıcı olan Polina Gagarina, Eurovision 2015'te Rusya'yı temsil etmiş ve şampiyon Måns Zelmerlöw'ün 62 puan gerisinde yarışı 2'nci sırada tamamlamıştı.
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Ukrayna işgali sonrası Rusya'nın Eurovision'la bağlarının tamamen kopması görünen o ki müzik dünyasında yankı bulmaya devam edecek. Sebebi ise Rus şarkıcılar arasında Putin destekçisi olan ve olmayanların ayrışması!
Ülkesine ilk ve tek Eurovision birinciliği kazandıran Rusya'nın Tarkan'ı Dima Bilan ve benzer bir şekilde Eurovision'da ilk 3 derecesi getiren Sergey Lazarev'in şarkılarını Spotify'da görebiliyoruz.
Ancak gelin görün ki Polina Gagarina'nın şarkılarına artık İsveçli dijital müzik platformunda erişemiyoruz. Sebebi ise Spotify'ın aldığı bir karar.
Spotify, çok konuşulacak bir karara imza attı ve aralarında Polina Gagarina'nın da olduğu 5 ismin şarkılarının platformdan kaldırıldığını duyurdu. Gagarina haricindeki diğer isimler Grigory Leps, Oleg Gazmanov, Lyube grubu ve Shaman.
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Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesine açıkça destek veren ve Putin'in işgalci politikalarını destekleyen bu isimlerin Spotify'dan kaldırılma gerekçesi olarak ise 'içerik politikasına aykırı davranışlarda bulunmak' gösterildi.
Eurovision hayranları arasında 'kötü şöhretli' bir isim olan Polina Gagarina, 2022 yılında Kırım'ın ilhakının 8'inci yıl dönümünde Moskova'daki bir etkinliğe katılarak büyük tepki toplamıştı.
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Annem Prusya'da zati 2 yıldır spotiflyyy yok ku.Gagarina Fena değildir ama dünya çapında bir ses ve yorumcu da değildir