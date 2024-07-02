Putin Yanlısı Rus Şarkıcıya Spotify Şoku: Eurovision 2015'in 2'ncisi Polina Gagarina'nın Şarkıları Kaldırıldı!

Eurovision 2015'in 2'ncisi olan Rus şarkıcı Polina Gagarina birçoğumuzun aklında yuhalanmalarıyla kalmıştı. Eurovision'daki birçok Rus şarkıcı gibi o da Rusya'nın özellikle 2014 yılında patlak veren politikalarından nasibini almış, birçokları ise Gagarina'nın haksız yere yuhalandığını söylemişti. Müzik dünyasına bomba gibi düşen gelişme ise bir hayli çok konuşulacak cinsten: İsveçli dijital müzik platformu Spotify, Gagarina'nın tüm şarkılarını platformdan kaldırdı!