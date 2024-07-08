65 Yaş Üstü Bunu Beğendi: 'Ekstra Yavaş' Uygulaması Başlatan Süpermarketteki Satışlar Yüzde 10 Arttı!

Süpermarket alışverişleri özellikle de haftalık yapıldığında ciddi bir zaman kaybına yol açabiliyor. Dakikalarca kasada sıra beklemek olsun, aldığı her ürünü poşete atmak olsun bir bakmışız rahat 1 saat kaybetmişiz. Acelemiz nirvanayken Japonya'dan gelen bir haber ise ekstra şaşırtacak cinsten: Bir süpermarkette 'ekstra yavaş' uygulaması başlatıldı ve oldukça şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı!

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