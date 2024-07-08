65 Yaş Üstü Bunu Beğendi: 'Ekstra Yavaş' Uygulaması Başlatan Süpermarketteki Satışlar Yüzde 10 Arttı!
65 Yaş Üstü Bunu Beğendi: 'Ekstra Yavaş' Uygulaması Başlatan Süpermarketteki Satışlar Yüzde 10 Arttı!
Süpermarket alışverişleri özellikle de haftalık yapıldığında ciddi bir zaman kaybına yol açabiliyor. Dakikalarca kasada sıra beklemek olsun, aldığı her ürünü poşete atmak olsun bir bakmışız rahat 1 saat kaybetmişiz. Acelemiz nirvanayken Japonya'dan gelen bir haber ise ekstra şaşırtacak cinsten: Bir süpermarkette 'ekstra yavaş' uygulaması başlatıldı ve oldukça şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı!
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Günümüzde pek çok süpermarket müşterilerinin ödeme sürecini hızlandırmaya çalışıyor. Özellikle son yıllarda kasa görevlisi olmadan müşterilerin kendi kendilerine barkod okutup ödeme yapabildikleri kasalar ülkemizde de yaygınlaşmış durumda.
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125 milyonluk nüfusunun yüzde 29.1'i 65 yaş üstü olan Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki bir süpermarkette geçilen yeni uygulama ise şaşırtıcı. Herkesin ödeme sürecini hızlandırdığı bu dönemde bu süpermarket 'ekstra yavaş' uygulamasına geçmiş.
Özellikle yaşça büyük kişilerin rağbet ettiği bu 'ekstra yavaş' kasada ödeme yapacak olan kişiler telaş yapmadan sakince sıra bekliyorlar ve herhangi bir "Hadi artık!" gibi laflarla karşılaşmıyorlar.
Bu kasayı kullananların ortalama ödeme süresi 20 dakikayı buluyor. Üstelik uygulamanın şöhreti günden güne daha da çok yayılıyor!
Süpermarketin geçtiği bu uygulamaya Japonların gösterdiği ilgi ise oldukça şaşırtıcı oldu. Süpermarket yetkilileri, 'ekstra yavaş' uygulamasının yaşlı kesimde büyük bir rağbet gördüğünü açıkladı.
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Sanılanın aksine bu uygulamadan verim aldıklarını bildiren market yetkilileri, 'ekstra yavaş' uygulaması sayesinde satışların yüzde 10 arttığını duyurdu. Uygulamanın başka ülkelerde de denenip denenmeyeceği merak konusu.
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