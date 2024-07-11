Gözlerimiz Yollarda Kaldı: Fırtınalar Kopartan 'Severance' Dizisinin 2. Sezon Tarihi Sonunda Açıklandı!
Gözlerimiz Yollarda Kaldı: Fırtınalar Kopartan 'Severance' Dizisinin 2. Sezon Tarihi Sonunda Açıklandı!
Bilim kurgu deseniz var, distopya deseniz var, drama ve psikolojik gerilim zaten olmazsa olmazı... ABD yapımı 'Severance' dizisi 9 bölümlük ilk sezonuyla 2022'nin en dikkat çeken işlerinden biriydi. Türkiye'de de çok sevilen dizinin 2. sezon tarihi biraz fazla gecikmeyle de olsa sonunda açıklandı!
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Yönetmenliğini ve yönetici yapımcılığını çoğunlukla komedi işlerden tanıdığımız Ben Stiller’ın üstlendiği iş yeri gerilim dizisi 'Severance' bizim buralarda da çok sevilmişti.
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İşte olanın işte, evde olanın evde bırakıldığı konseptiyle özellikle plaza çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan dizinin 9 bölümlük ilk sezonu ve özellikle de kısa film tadındaki ilk sezon finali büyük övgüler toplamıştı.
Senarist grevleri derken birçok dizi 2023 yılında sona ererken 'Severance' için de tehlike çanları çalmış ve dizinin 2. sezonunun çekilmeyeceği yönündeki haberler minnoş kalplerimizin 'pıt, pıt' şeklinde atmasına sebep olmuştu.
Dizinin başrollerindeki Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman ve en önemlisi de Patricia Arquette'in ikinci sezonda da olması bekleniyor.
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Yine klostrofobik bir mekanda geçmesi beklenen dizi 21 Mart'taki sezon finaline kadar her hafta yeni bölüm şeklinde orijinal platformu Apple TV+'ta yayınlanacak. Dizinin 2. sezonunun tam 3 yıllık aradan sonra gelmesi ise herkese "Öh" çektirmiş durumda!
Dizinin fragmanının duyurulmasıyla birlikte gelen tepkiler şöyle:
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