Gözlerimiz Yollarda Kaldı: Fırtınalar Kopartan 'Severance' Dizisinin 2. Sezon Tarihi Sonunda Açıklandı!

Bilim kurgu deseniz var, distopya deseniz var, drama ve psikolojik gerilim zaten olmazsa olmazı... ABD yapımı 'Severance' dizisi 9 bölümlük ilk sezonuyla 2022'nin en dikkat çeken işlerinden biriydi. Türkiye'de de çok sevilen dizinin 2. sezon tarihi biraz fazla gecikmeyle de olsa sonunda açıklandı!

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