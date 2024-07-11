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Gözlerimiz Yollarda Kaldı: Fırtınalar Kopartan 'Severance' Dizisinin 2. Sezon Tarihi Sonunda Açıklandı!

Gözlerimiz Yollarda Kaldı: Fırtınalar Kopartan 'Severance' Dizisinin 2. Sezon Tarihi Sonunda Açıklandı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 18:31

Bilim kurgu deseniz var, distopya deseniz var, drama ve psikolojik gerilim zaten olmazsa olmazı... ABD yapımı 'Severance' dizisi 9 bölümlük ilk sezonuyla 2022'nin en dikkat çeken işlerinden biriydi. Türkiye'de de çok sevilen dizinin 2. sezon tarihi biraz fazla gecikmeyle de olsa sonunda açıklandı!

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Yönetmenliğini ve yönetici yapımcılığını çoğunlukla komedi işlerden tanıdığımız Ben Stiller’ın üstlendiği iş yeri gerilim dizisi 'Severance' bizim buralarda da çok sevilmişti.

Yönetmenliğini ve yönetici yapımcılığını çoğunlukla komedi işlerden tanıdığımız Ben Stiller’ın üstlendiği iş yeri gerilim dizisi 'Severance' bizim buralarda da çok sevilmişti.

İşte olanın işte, evde olanın evde bırakıldığı konseptiyle özellikle plaza çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan dizinin 9 bölümlük ilk sezonu ve özellikle de kısa film tadındaki ilk sezon finali büyük övgüler toplamıştı.

İşte olanın işte, evde olanın evde bırakıldığı konseptiyle özellikle plaza çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan dizinin 9 bölümlük ilk sezonu ve özellikle de kısa film tadındaki ilk sezon finali büyük övgüler toplamıştı.

Senarist grevleri derken birçok dizi 2023 yılında sona ererken 'Severance' için de tehlike çanları çalmış ve dizinin 2. sezonunun çekilmeyeceği yönündeki haberler minnoş kalplerimizin 'pıt, pıt' şeklinde atmasına sebep olmuştu.

Senarist grevleri derken birçok dizi 2023 yılında sona ererken 'Severance' için de tehlike çanları çalmış ve dizinin 2. sezonunun çekilmeyeceği yönündeki haberler minnoş kalplerimizin 'pıt, pıt' şeklinde atmasına sebep olmuştu.

Neyse ki kara haberin tez duyulması kadar iyi haberin de aynı ivedilikle duyulması gibi bir gerçek var. Dönüyorlar efendim! 'Severance' ikinci sezonuyla 17 Ocak 2025'te dönecek. Hem de 10 bölümle. İşte fragman:

Dizinin başrollerindeki Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman ve en önemlisi de Patricia Arquette'in ikinci sezonda da olması bekleniyor.

Dizinin başrollerindeki Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman ve en önemlisi de Patricia Arquette'in ikinci sezonda da olması bekleniyor.
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Yine klostrofobik bir mekanda geçmesi beklenen dizi 21 Mart'taki sezon finaline kadar her hafta yeni bölüm şeklinde orijinal platformu Apple TV+'ta yayınlanacak. Dizinin 2. sezonunun tam 3 yıllık aradan sonra gelmesi ise herkese "Öh" çektirmiş durumda!

Yine klostrofobik bir mekanda geçmesi beklenen dizi 21 Mart'taki sezon finaline kadar her hafta yeni bölüm şeklinde orijinal platformu Apple TV+'ta yayınlanacak. Dizinin 2. sezonunun tam 3 yıllık aradan sonra gelmesi ise herkese "Öh" çektirmiş durumda!

Dizinin fragmanının duyurulmasıyla birlikte gelen tepkiler şöyle:

Dizinin fragmanının duyurulmasıyla birlikte gelen tepkiler şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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