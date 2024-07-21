Paris Yolcusu Kalmasın: Filenin Sultanları'nda 14'üncü İsim İlkin Aydın Kadroya Girecek mi?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 12+1'lik bir kadro belirleyen ve liberolar Simge Aköz ile Ayça Aykaç'ı kadronun dışında tutan İtalyan koç Daniele Santarelli ve ekibi, sakatlığı süren smaçör İlkin Aydın için ise ayrı bir parantez açtı ve Galatasaray Daikin'in yıldızını kafileye dahil ederek büyük bir sürprize imza attı.