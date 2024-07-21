Paris Yolcusu Kalmasın: Filenin Sultanları'nda 14'üncü İsim İlkin Aydın Kadroya Girecek mi?
Paris Yolcusu Kalmasın: Filenin Sultanları'nda 14'üncü İsim İlkin Aydın Kadroya Girecek mi?
Paris 2024 Olimpiyatları'nda 12+1'lik bir kadro belirleyen ve liberolar Simge Aköz ile Ayça Aykaç'ı kadronun dışında tutan İtalyan koç Daniele Santarelli ve ekibi, sakatlığı süren smaçör İlkin Aydın için ise ayrı bir parantez açtı ve Galatasaray Daikin'in yıldızını kafileye dahil ederek büyük bir sürprize imza attı.
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi olarak görülen 'Filenin Sultanları' Olimpiyatlar'da ilk etapta Dominik Cumhuriyeti, Hollanda ve İtalya ile karşılaşacak.
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İtalyan koç, sürpriz bir kararla tercihini tek liberodan yana kullanarak diğer liberolar Simge Aköz ve Ayça Aykaç'ı kadroya dahil etmedi.
12+1'lik kadroya smaçör Meliha Diken dahil oldu, orta oyuncu Beyza Arıcı ise +1 yani rezerve oyuncu seçildi.
Şanssız sakatlığından ötürü 12+1'e seçilmeyen İlkin Aydın ise yine sürpriz bir son dakika kararıyla Paris yolcusu kafilede kendine yer buldu.
Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan'ın ilk açıklanan kadroda değişiklik yaparak eski Galatasaray Daikin'li Mina Popovic ve Silvija Popovic'i Bjelica ve Jegdic'i çıkarmıştı.
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Benzer bir senaryonun Sultanlar'da da geçerli olup olmaması merak konusu olurken daha önce TVF'nin internet sitesinde 14'üncü isim olarak gözüken Ayça Aykaç'ın da adı kaldırıldı, kafilede İlkin Aydın'ın da ekiple birlikte Paris'e uğurlanışı dikkat çekti.
12+1'lik kadronun her an değişebileceğinin sinyalini veren Daniele Santarelli, "Paris'e 14 sporcuyla gidiyoruz. Sakat oyuncularımız var. Kararımız net belli değil. Son güne kadar değişiklik yapma şansımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Sultanlar'da smaçörler Hande Baladın ve İlkin Aydın ile orta oyuncu Zehra Güneş'in sakatlıkları her geçen gün iyiye gitse de olası bir kötü senaryoda Hande'nin yerine daha hızlı iyileşmesi halinde İlkin, Zehra'nın yerine Beyza dahil edilebilir.
Ancak şu an için +1 gözüken isim Beyza ve 12+1'e giremeyen İlkin'in olası bir iyi senaryoda madalya alamayacağı biliniyor. 14 kişiden en iyi ihtimalle 13, en kötü ihtimalle 12 isim madalya alabilecek. İlkin Aydın'ın kadroya girip giremeyeceği ise ancak sakatlık durumuna göre şekillenebilir. Aksi takdirde İlkin'in şu anda madalya şansı yok.
Santarelli'nin açıklamasından sonra X kullanıcılarının verdikleri tepkilerden bazıları ise şöyle:
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"Bu Zehra ve Hande için iyi bir haber gibi durmuyor" demiş bir kullanıcı.
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