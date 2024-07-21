Sonunda Sessizliğini Bozdu: En Tartışmalı İsim Ayça Aykaç "Canlarım" Diyerek Paylaştı!
Sonunda Sessizliğini Bozdu: En Tartışmalı İsim Ayça Aykaç "Canlarım" Diyerek Paylaştı!
Filenin Sultanları'nda VNL 2024 kadrosuna seçilip 12+1'lik Olimpiyat kadrosuna giremeyen isimler liberolar Simge Aköz ve Ayça Aykaç ile smaçör İlkin Aydın olmuştu. Sosyal medyada büyük bir kaosa sebep olan Olimpiyat kadrosuna giremeyen isimlerden Ayça Aykaç'ın Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) resmi internet sitesinde 14 kişilik kadroda yer alması ise başka bir tartışmaya sebep olmuştu. Kadronun en tartışmalı ismi Ayça Aykaç, sonunda sessizliğini bozdu!
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İtalyan koç Santarelli ve teknik ekibin, 12+1'lik Olimpiyat kadrosunda düşünmediği isimler Simge Aköz, Ayça Aykaç ve İlkin Aydın olmuştu.
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2023 yazındaki 3 libero sisteminden en sonunda vazgeçen Santarelli ve teknik ekibin kararından sonra Ayça Aykaç'tan resmi bir açıklama gelmemişti.
Vakıfbank'ta libero pozisyonunda oynamasına rağmen fedakarlık yaparak Sultanlar'da defansif smaçör forması giyen ve yeri geldiğinde servis kullanıp ace atma başarısı sergileyen Ayça Aykaç sonunda sessizliğini bozdu.
Instagram hesabından "Canlarım" diyerek bir açıklama yapan Ayça Aykaç, şunları söyledi:
"Öncelikle, hepinizle gurur duyduğumu belirtmek isterim. Olimpiyatlara katılmak büyük bir başarı ve bu yolda verdiğiniz emekler, döktüğünüz terler karşılığını buluyor. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum."
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"Sizlere tüm kalbimle başarılar diliyorum. Sahada olduğunuz her anın tadını çıkarın ve birlikte bu anları unutulmaz kılın. Hepinizi çok seviyorum ve destekliyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun, başarılar!"
Tartışmaların odağındaki isim olan Ayça Aykaç'ın son dönemde haksız yere negatif eleştiri aldığını düşünen bazı X kullanıcıları tepkilerini şöyle getirdi:
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Voleybolcu kızlarımız hepsi de pırlanta gibidir, oynasın veya oynamasın o formayı giydikten sonra sağdan soldan gelen çatlak seslerin hiçbir önemi yoktur.