Sonunda Sessizliğini Bozdu: En Tartışmalı İsim Ayça Aykaç "Canlarım" Diyerek Paylaştı!

Filenin Sultanları'nda VNL 2024 kadrosuna seçilip 12+1'lik Olimpiyat kadrosuna giremeyen isimler liberolar Simge Aköz ve Ayça Aykaç ile smaçör İlkin Aydın olmuştu. Sosyal medyada büyük bir kaosa sebep olan Olimpiyat kadrosuna giremeyen isimlerden Ayça Aykaç'ın Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) resmi internet sitesinde 14 kişilik kadroda yer alması ise başka bir tartışmaya sebep olmuştu. Kadronun en tartışmalı ismi Ayça Aykaç, sonunda sessizliğini bozdu!