Müjdeyi Verdi: Milli Gurur Ebrar Karakurt "Bir Gün Türkiye'ye Döneceğim" Dedi!

Melissa Vargas'ın rahatça çapraz olabilmesi için pozisyonundan feragat eden ve canavarlar gibi manşet alan 'Filenin Sultanları'nın smaçörü, Kaliningrad'ın pasör çaprazı Ebrar Karakurt, çok merak edilen 'Türkiye'ye geri dönecek misin?' sorusunu cevapladı!

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