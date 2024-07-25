Müjdeyi Verdi: Milli Gurur Ebrar Karakurt "Bir Gün Türkiye'ye Döneceğim" Dedi!
Müjdeyi Verdi: Milli Gurur Ebrar Karakurt "Bir Gün Türkiye'ye Döneceğim" Dedi!
Melissa Vargas'ın rahatça çapraz olabilmesi için pozisyonundan feragat eden ve canavarlar gibi manşet alan 'Filenin Sultanları'nın smaçörü, Kaliningrad'ın pasör çaprazı Ebrar Karakurt, çok merak edilen 'Türkiye'ye geri dönecek misin?' sorusunu cevapladı!
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Milli gururumuz Ebrar Karakurt, Vakıfbank ve Türk Hava Yolları'ndan sonra önce İtalya'da Novara'da forma giydi, sonra da Rusya'da Kaliningrad'a transfer oldu.
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Milli takımda pasör çaprazı olarak Meryem Boz'la birlikte Tokyo Olimpiyatları'na katılan Ebrar Karakurt, kariyerinin 2. Olimpiyat'ı olan Paris'te maçlar öncesinde ABD merkezli Barron's dergisine röportaj verdi.
İtalya ve Rusya gibi birçok voleybolcunun hayalini süsleyen iki ülkenin liginde forma giyen Ebrar Karakurt, cevabı çok merak edilen "Türkiye'ye geri dönecek misin?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Elbette bir gün ülkeme geri döneceğim ama dönmeden önce dünyanın farklı yerlerindeki voleybol kültürünü keşfetmeye devam etmek istiyorum."
"İtalya ve Rusya gibi ülkelerde MVP (en değerli oyuncu) seçilmek çok büyük bir onur ama her şeyden önce bir takım oyuncusuyum. Hedefim bireysel ödüllerden çok daha fazlası."
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"Bugün Türkiye'de herkes bizim bir voleybol ülkesi olduğumuzu söylüyor. Dolu salonlarda oynuyoruz ve rekorlar kırıyoruz. Biz Türk kadınlarıyla gönülden bütünleştik."
Sosyal medyada pek çok iyi ve kötü yorum aldıklarını söyleyen Ebrar Karakurt, şöyle devam etti: "Yüzlerce yorum alıyoruz. Eğer yorumların bizi değiştirmesine izin verirsek o zaman artık kendimiz olamayız. Bu yüzden sosyal medyadan uzak durmaya çalışıyorum."
Ebrar'ın röportajda söyledikleri X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte o yorumlardan bazıları:
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