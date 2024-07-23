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İngiltere'den Haluk Bilginer'e Övgü: "39 Yılın Ardından Kariyeri Zirveye Ulaştı"

İngiltere'den Haluk Bilginer'e Övgü: "39 Yılın Ardından Kariyeri Zirveye Ulaştı"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 12:31

Türkan Şoray'la çektiği 'Tatlı Hayat' sitcom'undan Zeki Demirkubuz klasiği 'Masumiyet' ve son dönemin ses getiren dijital yapımlarından 'Şahsiyet'e birçok yapımda göz dolduran performansa imza atan Haluk Bilginer, 'The Turkish Detective' dizisiyle İngiliz basınının gündeminde!

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Türkiye'de şöhrete kavuşmadan önce İngiltere'nin unutulmaz 'EastEnders' dizisinde tam 4 sezon boyunca 'Mehmet Osman' karakterini canlandıran Haluk Bilginer, yıllar sonra tekrar Ada basınında!

Türkiye'de şöhrete kavuşmadan önce İngiltere'nin unutulmaz 'EastEnders' dizisinde tam 4 sezon boyunca 'Mehmet Osman' karakterini canlandıran Haluk Bilginer, yıllar sonra tekrar Ada basınında!

BBC One'da 33 sezondur devam eden İngiliz TV klasiğinde 1985'ten 1989'a kadar rol alan Haluk Bilginer, İngiliz izleyicisinin dikkatini çekmiş, daha sonrasında kariyerine Türk yapımlarıyla devam ederek tüm Türkiye'nin kalbini fethetmişti.

BBC One'da 33 sezondur devam eden İngiliz TV klasiğinde 1985'ten 1989'a kadar rol alan Haluk Bilginer, İngiliz izleyicisinin dikkatini çekmiş, daha sonrasında kariyerine Türk yapımlarıyla devam ederek tüm Türkiye'nin kalbini fethetmişti.

Usta aktörün, canlandırdığı 'Mehmet Osman' karakteriyle 'Oy Oy Eminem' türküsünü seslendirdiği anlar sık sık sosyal medyada karşımıza çıkıyor.

İngiltere merkezli Daily Star gazetesinde yer alan "EastEnders'ın yıldızı Mehmet Osman'ın BBC dizisinden ayrılmasının 39'uncu yılında yaşadığı inanılmaz değişim" başlıklı haberde usta aktörden övgü dolu sözlerle bahsedildi.

İngiltere merkezli Daily Star gazetesinde yer alan "EastEnders'ın yıldızı Mehmet Osman'ın BBC dizisinden ayrılmasının 39'uncu yılında yaşadığı inanılmaz değişim" başlıklı haberde usta aktörden övgü dolu sözlerle bahsedildi.

Haberde, aktörün Zuhal Olcay'la evliliğinden Altın Palmiye ödüllü Nuri Bilge Ceylan filmi 'Kış Uykusu' ve Uluslararası Emmy ödüllü 'Şahsiyet'e kadar birçok yapımda rol aldığı özel olarak vurgulandı.

Haberde, aktörün Zuhal Olcay'la evliliğinden Altın Palmiye ödüllü Nuri Bilge Ceylan filmi 'Kış Uykusu' ve Uluslararası Emmy ödüllü 'Şahsiyet'e kadar birçok yapımda rol aldığı özel olarak vurgulandı.
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Bilginer, Paramount+ için çekilen 'The Turkish Detective' (Türk Dedektif) dizisiyle yıllar sonra BBC Two'da İngiliz seyircisiyle buluşacak.

Bilginer, Paramount+ için çekilen 'The Turkish Detective' (Türk Dedektif) dizisiyle yıllar sonra BBC Two'da İngiliz seyircisiyle buluşacak.

Daily Star'daki haberde, Bilginer'in yıllar sonra İngiliz seyircisiyle tekrar buluşması için şu cümleler kullanıldı:

Daily Star'daki haberde, Bilginer'in yıllar sonra İngiliz seyircisiyle tekrar buluşması için şu cümleler kullanıldı:

"39 yılın ardından kariyeri zirveye ulaştı. O artık 'EastEnders' günlerinden çok farklı görünüyor. O günden bugünlere birçok uluslararası başarıya ulaştı ama onu tanımamanız affedilebilir."

"39 yılın ardından kariyeri zirveye ulaştı. O artık 'EastEnders' günlerinden çok farklı görünüyor. O günden bugünlere birçok uluslararası başarıya ulaştı ama onu tanımamanız affedilebilir."

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