Türkiye'ye Geldi, Hayatı Değişti: Mide Küçültme Ameliyatından Sonra Bambaşka Biri Oldu!
Türkiye'ye Geldi, Hayatı Değişti: Mide Küçültme Ameliyatından Sonra Bambaşka Biri Oldu!
Hayatı boyunca ona hem zihinsel hem de fiziksel açıdan zorluk yaşatan fazla kilolarıyla mücadele etti. Yaşadığı sağlık problemlerinden sonra bir gün kendine aynada baktı ve Türkiye'de ameliyat olmak için para biriktirmeye karar verdi. 30 yaşında verdiği bu karardan sonra soluğu Türkiye'de alan kadının hayatı baştan aşağı değişti!
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İngiltere'nin Chester şehrinde yaşayan Lauren Evans adlı İngiliz kadın 29'uncu doğum gününü kutladığında kendine bir söz verdi: Artık ona gerek mental gerek ise fiziksel açıdan zorluk yaşatan fazla kilolarından kurtulacak ve bambaşka birine dönüşecekti.
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Fazla kilolarla baş etmeye henüz 6 yaşındayken başlamıştı ve 30'larından sonra artık bambaşka birine dönüşmek istiyordu.
İki çocuk annesi Evans, en sonunda para biriktirdi ve yanındaki 2 bin 300 sterlinle soluğu Türkiye'de aldı. Mide küçültme ameliyatı olacak ve böylelikle hayatına yeni bir başlangıç yapacaktı.
6 Temmuz 2022'de ameliyat olan Evans, ilk başlarda gaz sancısı yaşadı ve çoğunlukla sıvı gıdalarla beslendi. Ancak daha sonra bu problemler ortadan kalktı ve sağlıklı bir bedene ve bir o kadar da güçlü bir psikolojiye geçiş yaptı.
Kendi ülkesinde pahalı olduğu için Türkiye'de gerçekleştirdiği operasyonu başarılı geçen Evans, İngiltere merkezli Daily Star gazetesine verdiği röportajda "Sağlık turisti olarak Türkiye'ye gelmek isteyen ve benim gibi hayata yeniden başlamak isteyen kadınlara yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
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Türkiye'ye geldikten sonra hayatı baştan aşağı değişen Evans, şöyle devam etti: "Türkiye yolculuğumun başında sosyal yardım alıyordum ama artık hiçbirine gerek duymuyorum. Türkiye'ye gittiğimden beri hayatım baştan aşağı değişti. Bir 'influencer'a dönüşüp bir markayla iş birliği yapmaya başladım."
"Kendimi yeniden buldum. Sevdiğim bir işim var ve artık nişanlıyım. Bu durum sanki pastanın üzerindeki çilek gibi. Benim hikâyemi basından takip eden trollerin saldırılarına aldırış etmiyorum. Yaşadığım bu yolculuğu paylaşmayı özellikle seçtim ve kararımın arkasındayım."
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