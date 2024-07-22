Türkiye'ye Geldi, Hayatı Değişti: Mide Küçültme Ameliyatından Sonra Bambaşka Biri Oldu!

Hayatı boyunca ona hem zihinsel hem de fiziksel açıdan zorluk yaşatan fazla kilolarıyla mücadele etti. Yaşadığı sağlık problemlerinden sonra bir gün kendine aynada baktı ve Türkiye'de ameliyat olmak için para biriktirmeye karar verdi. 30 yaşında verdiği bu karardan sonra soluğu Türkiye'de alan kadının hayatı baştan aşağı değişti!

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