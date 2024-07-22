İngiliz Daily Mirror Gazetesi: "Türk Turistler Yunanistan'a Akın Ediyor, Türkiye'de Oteller Boş Kaldı"

Yunanistan'ın Türkiye'den gelen ziyaretçilere kapıda vize uygulamasını başlatmasının ardından Yunanistan'daki Türk turist sayısında adeta patlama yaşandı, Türkiye içi turizm ise darbe aldı. İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesinde yer alan haberde Yunanistan'a olan ilgi ve Türkiye'deki otellerin boş kalmasına vurgu yapıldı.

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