İngiliz Daily Mirror Gazetesi: "Türk Turistler Yunanistan'a Akın Ediyor, Türkiye'de Oteller Boş Kaldı"
İngiliz Daily Mirror Gazetesi: "Türk Turistler Yunanistan'a Akın Ediyor, Türkiye'de Oteller Boş Kaldı"
Yunanistan'ın Türkiye'den gelen ziyaretçilere kapıda vize uygulamasını başlatmasının ardından Yunanistan'daki Türk turist sayısında adeta patlama yaşandı, Türkiye içi turizm ise darbe aldı. İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesinde yer alan haberde Yunanistan'a olan ilgi ve Türkiye'deki otellerin boş kalmasına vurgu yapıldı.
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İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesinde yer alan haberde Yunanistan ve Türkiye arasındaki turizm rekabetine dikkat çekildi.
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"Türkiye'de turistlerin başka bir cazibe merkezine göç etmesiyle panik yaşandı, oteller boş kaldı" başlığıyla duyurulan haberde Türkiye'deki turizmde ciddi bir durgunluk yaşandığı, Türk tatilcilerin Yunanistan'a akın ettiği vurgulandı.
Haberde, şu ifadeler yer aldı: "Sadece Nisan ayının ilk 10 gününde Midilli, Sakız, Samos, Kos ve Rodos gibi adalar toplamda 20 bin 690 Türk turisti ağırladı."
"Durum Türkiye'deki turizmciler arasında endişe yarattı. 2023 yılında Yunanistan kıyılarını ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre 5 milyonu aşarak toplamda 33 milyona ulaştı."
"Bu turizm patlaması Yunanistan ekonomisi için bir nimet olsa da aynı zamanda başkent Atina'da ciddi bir konut krizine yol açtı. Atina dükkanlarının kepenkleri "Daha fazla turizme hayır!" yazan grafitilerle doldu taştı."
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