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Temmuz Anketi Açıklandı: Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar, Faiz ve Enflasyon Tahmini Belli Oldu

Temmuz Anketi Açıklandı: Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar, Faiz ve Enflasyon Tahmini Belli Oldu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 11:43

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcının tahminlerinin ortalamasına göre enflasyon, dolar, faiz ve ekonomik büyüme tahminleri belli oldu.

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Bir önceki ankette 37.75 olan 2024 yılı sonundaki dolar/TL beklentisi temmuz ayında 37.37 lira olarak belirlendi.

Bir önceki ankette 37.75 olan 2024 yılı sonundaki dolar/TL beklentisi temmuz ayında 37.37 lira olarak belirlendi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki ayın anketinde yüzde 43.52'ydi. Temmuz anketinde bu beklenti yüzde 42.95 oldu.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki ayın anketinde yüzde 43.52'ydi. Temmuz anketinde bu beklenti yüzde 42.95 oldu.

Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50.77 olarak belirlenmişti. Bu anket döneminde oran yüzde 50.30 olarak saptandı.

Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50.77 olarak belirlenmişti. Bu anket döneminde oran yüzde 50.30 olarak saptandı.

Katılımcıların gayri safi yurtiçi hasıla 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre 0.1 artışla yüzde 3.3'ten yüzde 3.4'e artış gösterdi.

Katılımcıların gayri safi yurtiçi hasıla 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre 0.1 artışla yüzde 3.3'ten yüzde 3.4'e artış gösterdi.

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