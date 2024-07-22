Temmuz Anketi Açıklandı: Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar, Faiz ve Enflasyon Tahmini Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcının tahminlerinin ortalamasına göre enflasyon, dolar, faiz ve ekonomik büyüme tahminleri belli oldu.