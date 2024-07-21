Özgür Demirtaş Bu Kez Oğlunun Sorularını Paylaştı: "Cam Nasıl Yapılır? Allah Nerede?"
Özgür Demirtaş Bu Kez Oğlunun Sorularını Paylaştı: "Cam Nasıl Yapılır? Allah Nerede?"
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Özgür Demirtaş, son olarak eski TİP Milletvekili Barış Atay hakkında attığı tweet'le konuşulmuştu. Bu defa oğluyla arasındaki bir sohbeti X hesabından paylaşan Demirtaş'a kullanıcılardan yorum yağdı!
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Son olarak eski TİP Milletvekili Barış Atay hakkındaki sözlerle X kullanıcılarının dikkatini çeken ekonomist Özgür Demirtaş, ilgi çeken paylaşımlarına devam ediyor.
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"Cam nasıl yapılır, neden bazı camlar kırılır da bazıları kırılmaz, demir nasıl yapılır, Allah nerede? Bu sorulara dayanamayınca telefona yapay zeka yükledik, oraya soruyor, biz de kontrol ediyoruz arada."
Demirtaş'ın paylaşımı X kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. İşte X kullancılarının verdiği tepkilerden bazıları:
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