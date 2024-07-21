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Özgür Demirtaş Bu Kez Oğlunun Sorularını Paylaştı: "Cam Nasıl Yapılır? Allah Nerede?"

Özgür Demirtaş Bu Kez Oğlunun Sorularını Paylaştı: "Cam Nasıl Yapılır? Allah Nerede?"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 23:01

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Özgür Demirtaş, son olarak eski TİP Milletvekili Barış Atay hakkında attığı tweet'le konuşulmuştu. Bu defa oğluyla arasındaki bir sohbeti X hesabından paylaşan Demirtaş'a kullanıcılardan yorum yağdı!

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Son olarak eski TİP Milletvekili Barış Atay hakkındaki sözlerle X kullanıcılarının dikkatini çeken ekonomist Özgür Demirtaş, ilgi çeken paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak eski TİP Milletvekili Barış Atay hakkındaki sözlerle X kullanıcılarının dikkatini çeken ekonomist Özgür Demirtaş, ilgi çeken paylaşımlarına devam ediyor.

Barış Atay'ın Demirtaş'a verdiği yanıttan şu içerikte bahsetmiştik:

Bu defa oğlunun kendisine sorduğu soruları X hesabından paylaşan Demirtaş, şunları yazdı:

"Cam nasıl yapılır, neden bazı camlar kırılır da bazıları kırılmaz, demir nasıl yapılır, Allah nerede? Bu sorulara dayanamayınca telefona yapay zeka yükledik, oraya soruyor, biz de kontrol ediyoruz arada."

"Cam nasıl yapılır, neden bazı camlar kırılır da bazıları kırılmaz, demir nasıl yapılır, Allah nerede? Bu sorulara dayanamayınca telefona yapay zeka yükledik, oraya soruyor, biz de kontrol ediyoruz arada."

Demirtaş'ın paylaşımı X kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. İşte X kullancılarının verdiği tepkilerden bazıları:

Demirtaş'ın paylaşımı X kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. İşte X kullancılarının verdiği tepkilerden bazıları:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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