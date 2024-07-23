Simpsonlar Yine Kehaneti Tutturdu: Kamala Harris'in Başkanlık Yarışını da Bildiler

ABD'nin popüler kültürüne damga vuran ve Türkiye'de de çok sevilen 'The Simpsons' (Simpsonlar) dizisi bir kez daha tutan bir kehanetle gündeme geldi. Son olarak ABD Başkan Adayı Donald Trump'a yapılan saldırıyı önceden tahmin eden dizi bu kez Kamala Harris kehanetiyle herkesin dikkatini çekti.

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