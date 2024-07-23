Simpsonlar Yine Kehaneti Tutturdu: Kamala Harris'in Başkanlık Yarışını da Bildiler
Simpsonlar Yine Kehaneti Tutturdu: Kamala Harris'in Başkanlık Yarışını da Bildiler
ABD'nin popüler kültürüne damga vuran ve Türkiye'de de çok sevilen 'The Simpsons' (Simpsonlar) dizisi bir kez daha tutan bir kehanetle gündeme geldi. Son olarak ABD Başkan Adayı Donald Trump'a yapılan saldırıyı önceden tahmin eden dizi bu kez Kamala Harris kehanetiyle herkesin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1989 yılından beri devam eden ve sadece ABD değil tüm dünyada ilgiyle takip edilen televizyon klasiği 'The Simpsons' popüler kültüre olan etkisiyle sık sık gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başta ABD olmak üzere meydana gelen önemli politik gelişmelere önceden yapılan tahminler ve bu kehanetlerin ilginç bir şekilde tutması sık sık gündemin üst sıralarında kendine yer buluyor.
Şu ana kadar yayınlanan 768 bölümde sonradan yaşanacak gelişmelerin yer verildiğini ispat etmeye çalışanlar kadar aslında bu kehanetlerin bir photoshop hilesi olduğunu savunanların da sayısı çok.
Son olarak ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla konuşulan bu ekran klasiği bu defa da bir diğer ABD Başkan adayı Joe Biden'dan sonra Demokratlarda öne çıkan isim Kamala Harris'i 'tutturmasıyla' gündemde!
İngiltere merkezli Daily Star'da yer alan "Simpsonlar, Kamala Harris'in'in Başkanlık yarışına öngördü" başlıklı haberde, dizinin Kamala Harris'i 2000 yılındaki bir bölümde tahmin ettiğine yer verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2000 yılında yayınlanan söz konusu bölümde Lisa, Kamala Harris'in Biden'ın 2021'deki yemin töreninde giydiği mor takım elbiseye çok benzeyen bir takım elbiseyle başkan rolünü üstleniyor.
Basında daha çok mor renkli ceket ve kolyesiyle karşımıza çıkan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz günlerde başkanlık yarışından çekilen Joe Biden'ın desteklediği aday olmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın