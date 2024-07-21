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Joe Biden ABD Başkan Adaylığından Çekildi

Joe Biden ABD Başkan Adaylığından Çekildi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 21:06 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 21:13

Günlerdir merakla beklenen sorunun cevabı yanıt buldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağı öğrenildi.

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81 yaşındaki Biden'ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki tartışma performansları sırasındaki performansıyla büyük bir soru işareti yaratıyordu.

81 yaşındaki Biden'ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki tartışma performansları sırasındaki performansıyla büyük bir soru işareti yaratıyordu.

Biden, sosyal medya hesabından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden, "Kararımla ilgili bu hafta açıklama yapacağım" dedi.

Biden, sosyal medya hesabından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden, "Kararımla ilgili bu hafta açıklama yapacağım" dedi.

İşte Biden'ın X hesabından yaptığı paylaşım:

Biden'ın açıklamasının Türkçesi şöyle:

Biden'ın açıklamasının Türkçesi şöyle:

Amerikan dostlarım, Son üç buçuk yılda millet olarak büyük ilerleme kaydettik. Bugün Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine sahiptir. Ulusumuzu yeniden inşa etmek, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini rekor sayıda Amerikalıya yaymak için tarihi yatırımlar yaptık. Toksik maddelere maruz kalan bir milyon gaziye kritik düzeyde ihtiyaç duyulan bakımı sağladık. 30 yıl aradan sonra ilk silah güvenliği yasasını çıkardı. İlk Afrikalı Amerikalı kadını Yüksek Mahkemeye atadı. Ve dünya tarihinin en önemli iklim yasasını çıkardı. Amerika hiçbir zaman liderlik konusunda bugün olduğumuzdan daha iyi bir konuma sahip olmamıştı.

Bunların hiçbirinin siz Amerikan halkı olmadan yapılamayacağını biliyorum. Birlikte, yüzyılda bir görülen bir salgının ve Büyük Buhran'dan bu yana görülen en kötü ekonomik krizin üstesinden geldik. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik. Ve dünya çapındaki ittifaklarımızı yeniden canlandırdık ve güçlendirdik. Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, görevimden çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum. Kararım hakkında bu haftanın ilerleyen saatlerinde milletle daha ayrıntılı olarak konuşacağım. Şimdilik, yeniden seçilmemi görmek için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunmama izin verin. Tüm bu çalışmalarda olağanüstü bir ortak olduğu için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür etmek istiyorum. Ve bana gösterdiğiniz inanç ve güvenden dolayı Amerikan halkına en kalbi şükranlarımı sunmama izin verin. Bugün her zaman sahip olduğum şeye inanıyorum: Birlikte yaptığımızda Amerika'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece Amerika Birleşik Devletleri olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor.

X hesabından bir paylaşım daha yapan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini şu sözlerle duyurdu: "2020'de parti adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i başkan yardımcım olarak seçimekti. Bu, verdiğim en iyi karardı. Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar olarak bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi."

X hesabından bir paylaşım daha yapan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini şu sözlerle duyurdu: "2020'de parti adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i başkan yardımcım olarak seçimekti. Bu, verdiğim en iyi karardı. Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar olarak bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi."

Kamala Harris kimdir? İşte Harris hakkındaki her şey:

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Diğer Başkan Adayı Donald Trump ise yaptığı açıklamada "ABD tarihinde açık ara en kötü başkan. Kamala Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

Diğer Başkan Adayı Donald Trump ise yaptığı açıklamada "ABD tarihinde açık ara en kötü başkan. Kamala Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

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kirim

Neden ki? Daha gençsin, önünde uzun bir yol var

WIN

Vay bunak vay 😀

maestro__maestro

ikiniz birden çekilin dünya barışı için doğru dürüst birisi gelsin

Çoban yıldızı Luna

Dünya barışını gerçekten isteyen ve destekleyen birini ABD başkanı yapacaklarını düşünüyor musun gerçekten 😏