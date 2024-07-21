Joe Biden ABD Başkan Adaylığından Çekildi
Joe Biden ABD Başkan Adaylığından Çekildi
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81 yaşındaki Biden'ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki tartışma performansları sırasındaki performansıyla büyük bir soru işareti yaratıyordu.
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Biden, sosyal medya hesabından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden, "Kararımla ilgili bu hafta açıklama yapacağım" dedi.
Biden'ın açıklamasının Türkçesi şöyle:
X hesabından bir paylaşım daha yapan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini şu sözlerle duyurdu: "2020'de parti adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i başkan yardımcım olarak seçimekti. Bu, verdiğim en iyi karardı. Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar olarak bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi."
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Diğer Başkan Adayı Donald Trump ise yaptığı açıklamada "ABD tarihinde açık ara en kötü başkan. Kamala Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.
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Neden ki? Daha gençsin, önünde uzun bir yol var
Vay bunak vay 😀
ikiniz birden çekilin dünya barışı için doğru dürüst birisi gelsin
Dünya barışını gerçekten isteyen ve destekleyen birini ABD başkanı yapacaklarını düşünüyor musun gerçekten 😏