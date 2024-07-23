6 Dil Bilen Türk TikTok'çu 'Şifre'yi Paylaştı: "Kendinize Çekici Bir Öğretmen Bulun"

Dil öğrenmek kimileri için çocuk oyuncağı kimileri için ise dünyanın en zor işi. Güney Kore'de yaşayan bir Türk olan Eylül Nim adlı bir TikTok'çu tam da bu konuya parmak bastı. Nim'in yabancı dil öğrenmek hakkında çektiği videoda söyledikleri herkesi şaşırtmayı başardı!

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