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6 Dil Bilen Türk TikTok'çu 'Şifre'yi Paylaştı: "Kendinize Çekici Bir Öğretmen Bulun"

6 Dil Bilen Türk TikTok'çu 'Şifre'yi Paylaştı: "Kendinize Çekici Bir Öğretmen Bulun"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 14:39

Dil öğrenmek kimileri için çocuk oyuncağı kimileri için ise dünyanın en zor işi. Güney Kore'de yaşayan bir Türk olan Eylül Nim adlı bir TikTok'çu tam da bu konuya parmak bastı. Nim'in yabancı dil öğrenmek hakkında çektiği videoda söyledikleri herkesi şaşırtmayı başardı!

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Türkçe, İngilizce, Korece, İspanyolca, Fransızca, Almanca... Tam 6 dil bilen Eylül Nim, Güney Kore'nin Seul şehrinde yaşayan bir Türk. Dil öğrenmek üzerine çektiği video ise onu İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin sayfalarına taşımış durumda!

Türkçe, İngilizce, Korece, İspanyolca, Fransızca, Almanca... Tam 6 dil bilen Eylül Nim, Güney Kore'nin Seul şehrinde yaşayan bir Türk. Dil öğrenmek üzerine çektiği video ise onu İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin sayfalarına taşımış durumda!

Çektiği İngilizce videoda dil öğrenmenin inceliklerinden bahseden Nim, işin 'şifre'sini şu sözlerle paylaştı:

Çektiği İngilizce videoda dil öğrenmenin inceliklerinden bahseden Nim, işin 'şifre'sini şu sözlerle paylaştı:

"Size biraz etik olmayan bir tavsiye vereceğim. Kendinize çekici bir öğretmen bulun, bu sayede dil öğrenmeyi çok daha hızlı bir şekilde başarabileceksiniz."

"Size biraz etik olmayan bir tavsiye vereceğim. Kendinize çekici bir öğretmen bulun, bu sayede dil öğrenmeyi çok daha hızlı bir şekilde başarabileceksiniz."

Podcast'lerin dil öğrenirken kulak aşinalığını hızlandırdığını söyleyen Nim, tavsiyelerine şöyle devam etti:

Podcast'lerin dil öğrenirken kulak aşinalığını hızlandırdığını söyleyen Nim, tavsiyelerine şöyle devam etti:

"Telefonunuzu başka bir dile çevirin ve bu şekillde kullanın. Kendi kendinize farklı bir dilde konuşmayı da ihmal etmeyin."

"Telefonunuzu başka bir dile çevirin ve bu şekillde kullanın. Kendi kendinize farklı bir dilde konuşmayı da ihmal etmeyin."

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