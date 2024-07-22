Arapça Hesabın "Türkiye ve Hindistan En Az Deodorant Satın Alan İki Ülke" Paylaşımına Gelen Tepkiler

Arapça paylaşımlar yapan bir X hesabının 'Hindistan ve Türkiye dünyada en az deodorant satın alan iki ülke' diye bir paylaşım yapması sosyal medyayı karıştırdı. Kimileri Arapların kendilerini kamufle etmek için Türkleri ve Hintlileri kötülediğini düşündü, kimileri ise bu paylaşıma hak vererek 'Kokudan duramıyoruz otobüslerde' dedi.