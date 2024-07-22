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Arapça Hesabın "Türkiye ve Hindistan En Az Deodorant Satın Alan İki Ülke" Paylaşımına Gelen Tepkiler

Arapça Hesabın "Türkiye ve Hindistan En Az Deodorant Satın Alan İki Ülke" Paylaşımına Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 17:59

Arapça paylaşımlar yapan bir X hesabının 'Hindistan ve Türkiye dünyada en az deodorant satın alan iki ülke' diye bir paylaşım yapması sosyal medyayı karıştırdı. Kimileri Arapların kendilerini kamufle etmek için Türkleri ve Hintlileri kötülediğini düşündü, kimileri ise bu paylaşıma hak vererek 'Kokudan duramıyoruz otobüslerde' dedi.

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X platformunda tam 1.5 milyon takipçisi olan ve Arapça paylaşımlar yapan 'Celebs Arabic' adlı hesabın deodorant paylaşımı X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

X platformunda tam 1.5 milyon takipçisi olan ve Arapça paylaşımlar yapan 'Celebs Arabic' adlı hesabın deodorant paylaşımı X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
twitter.com

Herhangi bir kaynak verilmeden sadece "Hindistan ve Türkiye dünyada en az deodorant satın alan iki ülke" denilerek yapılan paylaşım beklenildiği gibi kısa bir zaman içinde Türkler tarafından keşfedildi.

Herhangi bir kaynak verilmeden sadece "Hindistan ve Türkiye dünyada en az deodorant satın alan iki ülke" denilerek yapılan paylaşım beklenildiği gibi kısa bir zaman içinde Türkler tarafından keşfedildi.

Hiçbir kaynak gösterilmese de bu cümlenin doğru olduğunu kabul eden ve paylaşıma kayıtsız kalamayan Türk X kullanıcılarından bazıları "Kokudan duramıyoruz otobüslerde" dedi, bazıları da "Arapların diline düştük" dedi.

Hiçbir kaynak gösterilmese de bu cümlenin doğru olduğunu kabul eden ve paylaşıma kayıtsız kalamayan Türk X kullanıcılarından bazıları "Kokudan duramıyoruz otobüslerde" dedi, bazıları da "Arapların diline düştük" dedi.

X kullanıcılarının 1.3 milyon etkileşim alan bu paylaşıma verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:

X kullanıcılarının 1.3 milyon etkileşim alan bu paylaşıma verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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