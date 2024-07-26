Bu Kadarı da Biraz Şov: Hokey Yıldızı Olimpiyat'ta Oynayabilmek İçin Parmağını Kestirdi!
Bu Kadarı da Biraz Şov: Hokey Yıldızı Olimpiyat'ta Oynayabilmek İçin Parmağını Kestirdi!
Olimpiyatlar'da mücadele etmek tüm sporcuların en büyük hayali. 4 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük spor etkinliğini kaçırmak birçok sporcu için kâbusla eş değer bir talihsizlik olarak görülüyor. Avustralyalı bir hokey yıldızının Paris 2024 Olimpiyatları'nı kaçırmamak için yaptığı ise spor dünyasını karıştırmayı başardı!
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30 yaşındaki Avustralyalı hokey yıldızı Matt Dawson, iki hafta önce Perth'deki takım antrenmanı sırasında sağ elinin bir parmağını ciddi şekilde kırdı.
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Tam da Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde yaşadığı bu talihsiz sakatlıktan sonra Dawson'ın önünde iki ihtimal vardı. Ya Olimpiyatlar'ı kaçıracak ya da çok konuşulacak bir eyleme imza atacaktı. O, ikincisini seçti.
Ameliyattan sonra iyileşmesi aylar alacağı ve kırılan parmağının kaynamasını bekleyecek zamanın olmamasından ötürü aha 'kısa' bir yöntem seçen Dawson, Paris'te yarışabilmek için parmağının bir kısmını kestirmeyi seçti!
Bir sonraki Olimpiyat'ta 34 yaşında olacak olan sporcu, bu sansasyonel kararı almadan önce ciddi bir şekilde düşündüğünü sözlerine ekledi.
Doktoruyla konuşarak parmağını kestiren Dawson, ameliyatta sakat kısımdaki sinirleri de aldırdı ve antrenmanlara başladı. Sporcunun bu hareketi ise spor dünyasını şoke etmeyi başardı!
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