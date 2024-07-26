Bu Kadarı da Biraz Şov: Hokey Yıldızı Olimpiyat'ta Oynayabilmek İçin Parmağını Kestirdi!

Olimpiyatlar'da mücadele etmek tüm sporcuların en büyük hayali. 4 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük spor etkinliğini kaçırmak birçok sporcu için kâbusla eş değer bir talihsizlik olarak görülüyor. Avustralyalı bir hokey yıldızının Paris 2024 Olimpiyatları'nı kaçırmamak için yaptığı ise spor dünyasını karıştırmayı başardı!

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