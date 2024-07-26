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İşte Türkiye Kafilesi! Paris 2024 Olimpiyatları'nın Açılış Töreninde Ay Yıldızlı Bayrağı Böyle Taşıdılar!

İşte Türkiye Kafilesi! Paris 2024 Olimpiyatları'nın Açılış Töreninde Ay Yıldızlı Bayrağı Böyle Taşıdılar!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 23:08

Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreninde Türkiye'yi temsil eden sporcularımız sahne aldı, sosyal medya yıkıldı! 'Kurban olurum size' diyen de oldu, 'Karanlıkta bile parıldıyorlar!' diyen de!

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Seine Nehri'nden geçen kafilede Ay Yıldızlı bayrağımızı milli sporcularımız boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz taşıdı.

Seine Nehri'nden geçen kafilede Ay Yıldızlı bayrağımızı milli sporcularımız boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz taşıdı.

Türkiye'nin alfabetik olarak sonlarda yer almasına rağmen heyecanla bu anları bekleyen birçok izleyicinin bu sahne karşısında tüyleri diken diken oldu. İşte göğsümüzü kabartan o anlar:

Team Türkiye'nin yer aldığı gemide Tunus delegasyonu da yer aldı. Türkiye'nin sahneye çıkmasıyla birlikte sosyal medya da yıkıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Team Türkiye'nin yer aldığı gemide Tunus delegasyonu da yer aldı. Türkiye'nin sahneye çıkmasıyla birlikte sosyal medya da yıkıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:
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elissa el nur khoury

iyi bir moda tasarımcısı tutup bizi temsil eden güzel kostümler tasarlayamaz mıydı bu iktidar ya, rezillik

Tufan Saraç

Türkiye’nin “i”si neden “ı” olmuş ?

Akigo35

Halkın refahı, güvenliği,eğitimi, toplumsal ahlaki, ekonomik olarak dünya sıralamasında ilk 10 a girmedikçe böyle başarılar umrumda değil. Halka faydası yok