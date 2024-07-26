İşte Türkiye Kafilesi! Paris 2024 Olimpiyatları'nın Açılış Töreninde Ay Yıldızlı Bayrağı Böyle Taşıdılar!
İşte Türkiye Kafilesi! Paris 2024 Olimpiyatları'nın Açılış Töreninde Ay Yıldızlı Bayrağı Böyle Taşıdılar!
Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreninde Türkiye'yi temsil eden sporcularımız sahne aldı, sosyal medya yıkıldı! 'Kurban olurum size' diyen de oldu, 'Karanlıkta bile parıldıyorlar!' diyen de!
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Seine Nehri'nden geçen kafilede Ay Yıldızlı bayrağımızı milli sporcularımız boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz taşıdı.
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Team Türkiye'nin yer aldığı gemide Tunus delegasyonu da yer aldı. Türkiye'nin sahneye çıkmasıyla birlikte sosyal medya da yıkıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:
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iyi bir moda tasarımcısı tutup bizi temsil eden güzel kostümler tasarlayamaz mıydı bu iktidar ya, rezillik
Türkiye’nin “i”si neden “ı” olmuş ?
Halkın refahı, güvenliği,eğitimi, toplumsal ahlaki, ekonomik olarak dünya sıralamasında ilk 10 a girmedikçe böyle başarılar umrumda değil. Halka faydası yok