Paris 2024 Olimpiyatları Açılış Töreninde 'Drag Queen'li 'Son Akşam Yemeği' Göndermesi

Tarihte ilk defa stadyum dışına taşınan Olimpiyat açılış törenine birbirinden iddialı ve eğlenceli şovlar damga vurdu. Tokyo Olimpiyatları'na göre 3 kat daha fazla kamerayla 10 ay boyunca provası yapılan Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenindeki renkli anlar arasında 'drag queen'lerin ünlü 'Son Akşam Yemeği' tablosuna yaptıkları gönderme dikkat çekti.