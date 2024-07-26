Paris 2024 Olimpiyatları Açılış Töreninde 'Drag Queen'li 'Son Akşam Yemeği' Göndermesi
Paris 2024 Olimpiyatları Açılış Töreninde 'Drag Queen'li 'Son Akşam Yemeği' Göndermesi
Tarihte ilk defa stadyum dışına taşınan Olimpiyat açılış törenine birbirinden iddialı ve eğlenceli şovlar damga vurdu. Tokyo Olimpiyatları'na göre 3 kat daha fazla kamerayla 10 ay boyunca provası yapılan Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenindeki renkli anlar arasında 'drag queen'lerin ünlü 'Son Akşam Yemeği' tablosuna yaptıkları gönderme dikkat çekti.
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Türkiye'de TRT Spor'un canlı yayınladığı Olimpiyat açılış töreni birbirinden eğlenceli ve renklere sahne oldu. Bu anlardan biri de drag queen'lerin renkli kostümlerle canlandırdıkları 'Son Akşam Yemeği' tablosuydu.
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Törenin sonlarındaki bu anlarda İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'yı resmettiği 'Son Akşam Yemeği' tablosuna göndermede bulunuldu. Tablo, Hristiyan inancına göre İsa'nın son akşam yemeğini havarileri ile paylaştığı anı tasvir ediyor.
Renkli kıyafetleriyle dikkat çeken 'draq queen'lerin bu eğlenceli anları yorumsuz bir şekilde izleyiciyle paylaşıldı.
LGBTİ bireylerin temsiliyetinin vurgulanışı Olimpiyat törenindeki kısa film videolarında da kendine yer buldu.
Cinsel kimlik temsiliyetlerinin Olimpiyatlar'da belki de ilk defa bu kadar cesurca yer alması sadece LGBTİ bireylerin değil heteroseksüel spor izleyicilerinin de dikkatinden kaçmadı.
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Törene damga vuran bu renkli ve alışılmadık anlar ise Paris 2024 Olimpiyatları'nı çoktan ayrı bir yere taşımış durumda.
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