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Eşi İsveçli Olan Türk Vatandaşı Neden Vize Alamadığını Açıkladı! 'Bağlantın Az, İş Yok'

Eşi İsveçli Olan Türk Vatandaşı Neden Vize Alamadığını Açıkladı! 'Bağlantın Az, İş Yok'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 17:07

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Eşi İsveçli olan bir Türk vatandaşı, İsveç'ten neden vize alamadığını açıkladı. Vatandaş ret sebebini 'Karın İsveçli diye vermiyoruz vize. Türkiye'deki bağlantın az, iş yok diye. İsveç'te sosyal bağlantın Türkiye'den daha güçlü olduğu için büyük ihtimalle sen Schengen'den çıkmayacaksın vize sonunda.' ifadeleriyle açıkladı. 

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Karısı İsveç vatandaşı olarak sponsor olmasına rağmen vize alamayan Türk vatandaşı yaşananlara anlam veremedi.

Karısı İsveç vatandaşı olarak sponsor olmasına rağmen vize alamayan Türk vatandaşı yaşananlara anlam veremedi.

Eşiyle birlikte çektiği videoda ret sebebini açıklayan genç çift ' 'Karın İsveçli diye vermiyoruz vize. Türkiye'deki bağlantın az, iş yok diye. İsveç'te sosyal bağlantın Türkiye'den daha güçlü olduğu için büyük ihtimalle sen Schengen'den çıkmayacaksın vize sonunda.' dedi. 📹

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