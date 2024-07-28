Eşi İsveçli Olan Türk Vatandaşı Neden Vize Alamadığını Açıkladı! 'Bağlantın Az, İş Yok'

Eşi İsveçli olan bir Türk vatandaşı, İsveç'ten neden vize alamadığını açıkladı. Vatandaş ret sebebini 'Karın İsveçli diye vermiyoruz vize. Türkiye'deki bağlantın az, iş yok diye. İsveç'te sosyal bağlantın Türkiye'den daha güçlü olduğu için büyük ihtimalle sen Schengen'den çıkmayacaksın vize sonunda.' ifadeleriyle açıkladı.