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Kadıköy'de Binlerce İnsan Sokak Hayvanları ile İlgili Yasayı Protesto Etmek İçin Bir Araya Geldi

Kadıköy'de Binlerce İnsan Sokak Hayvanları ile İlgili Yasayı Protesto Etmek İçin Bir Araya Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 14:59

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Sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin yasa pek çok insanın tepkisini çekti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar, meclis tatile girmeden önce milletvekillerinin oylarına da sunulacak.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C974PN...
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Yasa meclisten geçmeden önce binlerce insan, yasanın geri çekilmesi için bir araya geldi.

Yasa meclisten geçmeden önce binlerce insan, yasanın geri çekilmesi için bir araya geldi.

Kadıköy'de bir araya gelen hayvanseverler "Yasayı sokakta biz yazacağız" dedi.

Kadıköy'de bir araya gelen hayvanseverler "Yasayı sokakta biz yazacağız" dedi.

İşte o eylemden görüntüler;

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