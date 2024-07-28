Kadıköy'de Binlerce İnsan Sokak Hayvanları ile İlgili Yasayı Protesto Etmek İçin Bir Araya Geldi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C974PN...
Sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin yasa pek çok insanın tepkisini çekti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar, meclis tatile girmeden önce milletvekillerinin oylarına da sunulacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasa meclisten geçmeden önce binlerce insan, yasanın geri çekilmesi için bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadıköy'de bir araya gelen hayvanseverler "Yasayı sokakta biz yazacağız" dedi.
İşte o eylemden görüntüler;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın